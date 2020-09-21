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За что в ответе банкиры

Финансистам не стоит подогревать ажиотаж неопытных инвесторов
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это повлечет паузу в снижении депозитных ставок. Доходности корпоративных бумаг первого эшелона сейчас существенно выше прибыльности вкладов. Финансисты рекламируют инвестиционные продукты вместо депозитов, число ИИС приближается к 3 млн, а оборот по ним – к 1 трлн руб.

Все это означает, что и осенью ажиотаж вокруг поиска альтернативы вкладам и выхода частных инвесторов на фондовый рынок продолжится. Сейчас на бирже зарегистрировано более 6 млн частных инвесторов. Не исключено, что к декабрю их число окажется вдвое больше, чем годом ранее. С начала 2020 г. объем вложений в российские акции физическими лицами достиг 300 млрд руб. Львиную долю в этом объеме составили бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Норильского никеля», «Лукойла», ВТБ и «Яндекса», но немало досталось и десяткам других эмитентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных