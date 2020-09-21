За что в ответе банкиры

Все это означает, что и осенью ажиотаж вокруг поиска альтернативы вкладам и выхода частных инвесторов на фондовый рынок продолжится. Сейчас на бирже зарегистрировано более 6 млн частных инвесторов. Не исключено, что к декабрю их число окажется вдвое больше, чем годом ранее. С начала 2020 г. объем вложений в российские акции физическими лицами достиг 300 млрд руб. Львиную долю в этом объеме составили бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Норильского никеля», «Лукойла», ВТБ и «Яндекса», но немало досталось и десяткам других эмитентов.