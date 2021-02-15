Прямых авиарейсов станет меньше

Если бы не COVID-19, доходы авиационной отрасли в 2020 г. составили бы $693 млрд. Однако из-за нескольких месяцев локдауна и закрытых границ перевозчики потеряли около $479 млрд выручки. Надежды на быстрый запуск вакцинации в мировом масштабе пока не оправдываются. В результате, согласно нашему базовому прогнозу на 2021 г., общая выручка отрасли может составить около $351 млрд, т. е. она снизится примерно наполовину от допандемийного уровня.