Российский необанкинг проявил изобретательность

За последние 15 лет с легкой руки «Тинькофф» российские банки достигли больших высот в диджитал-сервисах, ничего подобного не было и близко в банках Европы, Америки и Азии. События этой весны больно ударили по этой сфере, но катастрофы не случилось: спасла привычка наших банкиров разрабатывать продукты в короткие сроки.