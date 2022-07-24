Российский необанкинг проявил изобретательность

Российский необанкинг проявил изобретательностьЗа последние месяцы на финансовом рынке появился целый ряд оригинальных решений
За последние 15 лет с легкой руки «Тинькофф» российские банки достигли больших высот в диджитал-сервисах, ничего подобного не было и близко в банках Европы, Америки и Азии. События этой весны больно ударили по этой сфере, но катастрофы не случилось: спасла привычка наших банкиров разрабатывать продукты в короткие сроки.
Отметим как минимум три типа удачных решений, придуманных с нуля: перезапуск мобильных приложений попавших под санкции банков, онлайн-сервисы по удаленному выпуску иностранных карт для россиян, где оформился уверенный лидер – EasyPay.World, и стремительный переход в альтернативные валюты – юани и гонконгские доллары.
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