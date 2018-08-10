Язык современной цивилизации

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«Гегемония английского языка в мире такова, что выступать против нее можно только по-английски», – пишет Джейкоб Микановский, американский журналист, родным языком для которого является польский. Английский сравнивают с мировой валютой. Отказ от него в пользу родного языка может означать утрату связи с глобальной наукой, невозможность публиковаться за пределами собственного языкового пространства и общую провинциализацию.

До какого-то момента английский язык распространялся как «нормальный» язык завоеваний и колонизации. Теми же путями за пределы своих естественных границ выходили португальский, испанский и другие, но английский пошел дальше. Из одного из распространенных международных языков английский в течение второй половины ХХ в. превратился в доминирующий.