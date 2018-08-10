Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Построить новый Вавилон

Язык современной цивилизации

Благодаря английскому языку человечество как никогда близко к взаимопониманию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Максим Трудолюбов

«Гегемония английского языка в мире такова, что выступать против нее можно только по-английски», – пишет Джейкоб Микановский, американский журналист, родным языком для которого является польский. Английский сравнивают с мировой валютой. Отказ от него в пользу родного языка может означать утрату связи с глобальной наукой, невозможность публиковаться за пределами собственного языкового пространства и общую провинциализацию.

До какого-то момента английский язык распространялся как «нормальный» язык завоеваний и колонизации. Теми же путями за пределы своих естественных границ выходили португальский, испанский и другие, но английский пошел дальше. Из одного из распространенных международных языков английский в течение второй половины ХХ в. превратился в доминирующий.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике