Язык современной цивилизации
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Гегемония английского языка в мире такова, что выступать против нее можно только по-английски», – пишет Джейкоб Микановский, американский журналист, родным языком для которого является польский. Английский сравнивают с мировой валютой. Отказ от него в пользу родного языка может означать утрату связи с глобальной наукой, невозможность публиковаться за пределами собственного языкового пространства и общую провинциализацию.
До какого-то момента английский язык распространялся как «нормальный» язык завоеваний и колонизации. Теми же путями за пределы своих естественных границ выходили португальский, испанский и другие, но английский пошел дальше. Из одного из распространенных международных языков английский в течение второй половины ХХ в. превратился в доминирующий.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}