Нефтяная подпорка доллара

Нефтяная подпорка доллараБез смены системы нефтяного ценообразования дедолларизации мировой экономики быть не может
Доминирование доллара США в качестве глобальной резервной валюты несет в себе риски для всех государств мира, кроме самих США. Особенно яркие иллюстрации этого тезиса проявились после начала СВО. Но до тех пор пока из-под валюты США не удастся выбить ее главную товарную подпорку – привязку к доллару нефтяного ценообразования (как на физическом, так и на бумажном ее рынках), – ни о какой дедолларизации мировой экономики говорить не приходится.
Рециклирование нефтедолларов – основа мощи доллара США и его сохранения в качестве мировой резервной валюты. Именно это позволяет удерживать позиции американского доллара, а вовсе не «лидерство США по объемам золотого запаса», как недавно писал в нашумевшей статье уже бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.