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Нефтяная подпорка доллара

Без смены системы нефтяного ценообразования дедолларизации мировой экономики быть не может
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Доминирование доллара США в качестве глобальной резервной валюты несет в себе риски для всех государств мира, кроме самих США. Особенно яркие иллюстрации этого тезиса проявились после начала СВО. Но до тех пор пока из-под валюты США не удастся выбить ее главную товарную подпорку – привязку к доллару нефтяного ценообразования (как на физическом, так и на бумажном ее рынках), – ни о какой дедолларизации мировой экономики говорить не приходится.

Рециклирование нефтедолларов – основа мощи доллара США и его сохранения в качестве мировой резервной валюты. Именно это позволяет удерживать позиции американского доллара, а вовсе не «лидерство США по объемам золотого запаса», как недавно писал в нашумевшей статье уже бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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