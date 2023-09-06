Нефтяная подпорка доллара

Доминирование доллара США в качестве глобальной резервной валюты несет в себе риски для всех государств мира, кроме самих США. Особенно яркие иллюстрации этого тезиса проявились после начала СВО. Но до тех пор пока из-под валюты США не удастся выбить ее главную товарную подпорку – привязку к доллару нефтяного ценообразования (как на физическом, так и на бумажном ее рынках), – ни о какой дедолларизации мировой экономики говорить не приходится.