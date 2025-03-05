Время раскручивать гайки

Время раскручивать гайкиКакова может быть цена снятия санкций с России
В начале марта исполняется 11 лет с момента, когда был запущен маховик антироссийских санкций. Так, 3 марта 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама провел совещание со своими советниками, в ходе которого рассматривались различные варианты давления на РФ. А 6 марта состоялось внеочередное заседание Европейского совета по Украине, где был провозглашен курс на заморозку отношений с Москвой. В последующие недели различные ограничительные меры посыпались как из рога изобилия – США, ЕС и ряд других стран проявляли чудеса избирательности, придумывая новые барьеры. Данный процесс естественно ускорился с 2022 г., один только Евросоюз принял за три года 14 новых санкционных пакетов (а их общее число, с учетом принятых ранее, достигло 16).
Каковы же результаты? Сегодня как анекдот вспоминается сделанное в январе 2015-го заявление того же Обамы о том, что «экономика России разорвана в клочья». С того момента много воды утекло и много новых санкций добавилось, но их количество так и не перешло в качество. Об «эффективности» ограничительных мер можно судить по такому ключевому показателю, как доходы бюджета РФ. Напомним: одним из главных объектов санкций стал нефтегазовый комплекс РФ, но по итогам 2024 г. он принес в казну 11,131 млрд руб., что на 26,2% больше, чем за предыдущий год. Да и ненефтегазовые доходы выросли на 26% до 25,576 трлн руб. Кстати говоря, дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года приблизился к $2 трлн и вошел в тройку самых крупных за всю историю страны.