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Время раскручивать гайки

Какова может быть цена снятия санкций с России
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В начале марта исполняется 11 лет с момента, когда был запущен маховик антироссийских санкций. Так, 3 марта 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама провел совещание со своими советниками, в ходе которого рассматривались различные варианты давления на РФ. А 6 марта состоялось внеочередное заседание Европейского совета по Украине, где был провозглашен курс на заморозку отношений с Москвой. В последующие недели различные ограничительные меры посыпались как из рога изобилия – США, ЕС и ряд других стран проявляли чудеса избирательности, придумывая новые барьеры. Данный процесс естественно ускорился с 2022 г., один только Евросоюз принял за три года 14 новых санкционных пакетов (а их общее число, с учетом принятых ранее, достигло 16).

Каковы же результаты? Сегодня как анекдот вспоминается сделанное в январе 2015-го заявление того же Обамы о том, что «экономика России разорвана в клочья». С того момента много воды утекло и много новых санкций добавилось, но их количество так и не перешло в качество. Об «эффективности» ограничительных мер можно судить по такому ключевому показателю, как доходы бюджета РФ. Напомним: одним из главных объектов санкций стал нефтегазовый комплекс РФ, но по итогам 2024 г. он принес в казну 11,131 млрд руб., что на 26,2% больше, чем за предыдущий год. Да и ненефтегазовые доходы выросли на 26% до 25,576 трлн руб. Кстати говоря, дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года приблизился к $2 трлн и вошел в тройку самых крупных за всю историю страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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