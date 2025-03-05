Время раскручивать гайки

Каковы же результаты? Сегодня как анекдот вспоминается сделанное в январе 2015-го заявление того же Обамы о том, что «экономика России разорвана в клочья». С того момента много воды утекло и много новых санкций добавилось, но их количество так и не перешло в качество. Об «эффективности» ограничительных мер можно судить по такому ключевому показателю, как доходы бюджета РФ. Напомним: одним из главных объектов санкций стал нефтегазовый комплекс РФ, но по итогам 2024 г. он принес в казну 11,131 млрд руб., что на 26,2% больше, чем за предыдущий год. Да и ненефтегазовые доходы выросли на 26% до 25,576 трлн руб. Кстати говоря, дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года приблизился к $2 трлн и вошел в тройку самых крупных за всю историю страны.