На кого катят бочку

Согласно популярной теории заговора, в 1986 г. США и Саудовская Аравия провели переговоры, в результате которых Эр-Рияд согласился развинтить краны на своих месторождениях, залить мир дешевой нефтью и тем самым лишить геополитического противника Вашингтона вожделенных нефтедолларов. В обмен на это саудиты якобы получили от американцев некие политические преференции (впрочем, пояснение, какие именно, – самое слабое звено этой теории). Таким образом, хитрый Рональд Рейган якобы нанес СССР удар, от которого он уже никогда не смог оправиться. С течением лет становится все меньше шансов на то, что мы наверняка узнаем, было ли так на самом деле или это плод фантазии конспирологов. Но это и не важно. Принципиально другое: обвал котировок черного золота действительно стал роковым для нашей страны, именно он сыграл роль ядра, вокруг которого в 1985–1991 гг. наматывался ворох все новых и новых проблем.