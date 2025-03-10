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На кого катят бочку

Грозит ли нам сегодня повторение сценария 40-летней давности?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Наша страна, да и весь мир, 40 лет назад вступила в новую эпоху. Хотя тогда не все это заметили. 11 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем был избран Михаил Горбачев, вскоре объявивший начало экономических и политических реформ. Они привели не только к краху Советского Союза, но и к разрушению всей глобальной парадигмы, базировавшейся на противостоянии двух центров силы – социалистической и капиталистической систем. Чем была предопределена грядущая катастрофа? Споры об этом, наверное, никогда не утихнут. Кто-то видит причину во внутренних процессах разложения, происходивших в СССР, кто-то – в слабости или даже предательстве главного реформатора и его команды, кто-то – в успешной тайной операции Запада против нашей страны. Последняя, конспирологическая, версия при всей своей кажущейся маргинальности не лишена смысла. При этом чаще всего в качестве главного инструмента развала СССР называют обвал цен на его главный экспортный товар – нефть.

Согласно популярной теории заговора, в 1986 г. США и Саудовская Аравия провели переговоры, в результате которых Эр-Рияд согласился развинтить краны на своих месторождениях, залить мир дешевой нефтью и тем самым лишить геополитического противника Вашингтона вожделенных нефтедолларов. В обмен на это саудиты якобы получили от американцев некие политические преференции (впрочем, пояснение, какие именно, – самое слабое звено этой теории). Таким образом, хитрый Рональд Рейган якобы нанес СССР удар, от которого он уже никогда не смог оправиться. С течением лет становится все меньше шансов на то, что мы наверняка узнаем, было ли так на самом деле или это плод фантазии конспирологов. Но это и не важно. Принципиально другое: обвал котировок черного золота действительно стал роковым для нашей страны, именно он сыграл роль ядра, вокруг которого в 1985–1991 гг. наматывался ворох все новых и новых проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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