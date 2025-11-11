Газета
Главная / Мнения /

Вон из Москвы

Как вернуть интерес к жизни вне больших городов
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

Вдохнуть жизнь даже в самые обезлюдившие, отдаленные и заросшие лесом края может сельский туризм. Проживание в деревенском доме с некоторыми сопутствующими трудностями, но на свежем воздухе и с физической нагрузкой, вместе с возрождением или даже придумыванием новых локальных праздников – возможность привлечь людей в места, казалось бы, обреченные на полную заброшенность. В этом убедился автор этих строк, посетив фестиваль «Ай да крош!» в деревне Чернево.

Глухой угол Молоковского округа на северо-востоке Тверской области представлял интерес разве что для охотников, лесорубов и небольшого числа дачников из Москвы и Петербурга, для которых это земля бабушек и дедушек. Не верилось, что в этой глуши можно организовать полноценный фестиваль, который привлечет несколько сотен человек, включая гостей из столиц. Это стало реальностью благодаря энтузиазму предпринимательницы из Петербурга Дарьи Гладышевой, которая в соседнем Легково, родном для ее предков, замахнулась и на организованный сельский туризм. Символом фестиваля стали серые щи – традиционное блюдо на основе подмерзшей капусты, крошева. Пели и плясали фольклорные коллективы – не только из близлежащих округов, но и из Петербурга. К счастью, Легково и Чернево – не единственная точка на карте провинциальной России, к которой местным жителям или воодушевленным локальными красотами горожанам удалось привлечь интерес публики.

