Вон из Москвы

Глухой угол Молоковского округа на северо-востоке Тверской области представлял интерес разве что для охотников, лесорубов и небольшого числа дачников из Москвы и Петербурга, для которых это земля бабушек и дедушек. Не верилось, что в этой глуши можно организовать полноценный фестиваль, который привлечет несколько сотен человек, включая гостей из столиц. Это стало реальностью благодаря энтузиазму предпринимательницы из Петербурга Дарьи Гладышевой, которая в соседнем Легково, родном для ее предков, замахнулась и на организованный сельский туризм. Символом фестиваля стали серые щи – традиционное блюдо на основе подмерзшей капусты, крошева. Пели и плясали фольклорные коллективы – не только из близлежащих округов, но и из Петербурга. К счастью, Легково и Чернево – не единственная точка на карте провинциальной России, к которой местным жителям или воодушевленным локальными красотами горожанам удалось привлечь интерес публики.