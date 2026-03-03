Газета
Догнать и перегнать Индию

Как ведущая страна Глобального Юга выходит в космос
Петр Пунченко , старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

Индию долго не ставили в один ряд с «большой космической тройкой» – Россией, Китаем и США. Но на текущий момент можно констатировать, что страна смогла сделать переход от редких ракетных пусков к промышленной программе с собственными технологиями и амбициями. Свои результаты Дели показал на AI Impact Summit, подчеркнув, что космос и ИИ теперь связаны неразрывно нитями вычислений, данных и сверхсовременных технологий.

В списке космических достижений у Индии уже есть мягкая посадка аппарата Chandrayaan-3 в районе южного полюса Луны, работа лунохода Pragyan, межпланетная миссия к Марсу Mangalyaan, запуск солнечной обсерватории Aditya-L1 и устойчивое развитие прикладных решений – от навигации NavIC до спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

