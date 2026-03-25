Вещь недели. Борьба с экстремизмом

Вещь недели. Борьба с экстремизмомМожно ли частично разрешить доступ к экстремистским материалам
Прикоснуться к экстремизму можно – но не всем. Зумеры пошутили бы: это привилегия. Новая поправка к закону «О противодействии экстремистской деятельности», оказавшаяся во втором пакете антимошеннических мер, для кого-то может показаться примером двойственности.
На первый взгляд это еще один шаг к рациональному регулированию: авторы предлагают не блокировать доступ к экстремистским материалам полностью, а допускать к их просмотру определенную категорию лиц – с легальными мотивами. Например, к ним относятся люди, занимающиеся научными исследованиями, правотворческой работой и, конечно, правоохранители. Эта выборка – логична. В конце концов, как бороться с явлением, не имея возможности его изучать? Как говорится в одном известном меме: «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое».
Естественно, экстремистская деятельность – не повод для шуток. И тема в последнее время особенно чувствительная. Хотя бы потому, что количество организаций, внесенных в перечень экстремистских, с каждым годом только увеличивается. Росфинмониторинг в 2024 г. внес в список 80 организаций, в 2025 г. – 174. Но, если вернуться к предлагаемой поправке, возникают все же вопросы: как это будет на практике и к чему приведет? И самый очевидный: что будет считаться «научной целью»? Можно ли, например, студенту-исследователю скачать запрещенный текст для дипломной работы или его интерес к теме должен быть подтвержден официально – через университет? Сможет ли журналист при подготовке информационного материала более подробно вникнуть в тему, о которой пишет?
В законе в целом есть ответ: допустимы действия, направленные на противодействие экстремизму, включая анализ, выявление и документирование. Но будет ли гарантия, что на практике любое обращение к запрещенному контенту не станет толковаться как неправомерное? Если потенциально имеется риск неединообразного правоприменения или оценочной интерпретации, то четкие критерии необходимы.
Предположу, что сторонники поправки все-таки укажут на необходимость баланса. Новая редакция закона предлагается как мера, уходящая от крайностей. И, как ожидается, законотворцы постараются избежать правовой неопределенности в обновляемом федеральном законе.
Что касается особенностей цифрового пространства, то тут хотелось бы четко понимать границы между «доступом» и «распространением». Сможет ли научный сотрудник не только сам открыть запрещенную страницу, но и переслать коллеге для дискуссии? Пока получается, что действия и намерения интернет-пользователей, изучающих запрещенную среду, будут оцениваться правоохранителями уже постфактум.
Если глобально, то речь в конечном счете идет не только об экстремистских материалах, а о том, может ли какое-либо знание быть частично разрешенным.