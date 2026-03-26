Риальный сектор экономики

Что у Ирана с деньгами
Марат Зембатов , директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Конфликт 28 февраля ударил по иранской экономике, но не вызвал ее обвала. В банковском секторе отмечается рост транзакционного спроса на наличность и переводы. И это нормальная реакция на инфляционные ожидания на фоне роста напряженности в Заливе. Появление купюры в 10 млн риалов в иранском обороте отчасти призвано предотвратить и снизить напряженность с наличными и стать продолжением денежной реформы, которая с прошлого года идет в Иране.

Самая крупная купюра современной иранской денежной системы соответствует примерно $6,7 и имеет два номинала – в нынешних риалах (10 млн риалов) и в туманах нового образца (1000 туманов). Деноминация национальной валюты не завершена. Парламент Ирана в октябре 2025 г. одобрил удаление четырех нулей, при этом объявлено, что на протяжении трех лет будет действовать переходный период, и старые, и новые купюры будут обращаться параллельно. Повышенный спрос на наличность, инфляция и девальвация введение в оборот новой купюры не отменяют.

