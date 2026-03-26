Риальный сектор экономики

Конфликт 28 февраля ударил по иранской экономике, но не вызвал ее обвала. В банковском секторе отмечается рост транзакционного спроса на наличность и переводы. И это нормальная реакция на инфляционные ожидания на фоне роста напряженности в Заливе. Появление купюры в 10 млн риалов в иранском обороте отчасти призвано предотвратить и снизить напряженность с наличными и стать продолжением денежной реформы, которая с прошлого года идет в Иране.