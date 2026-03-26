Неурожайный год

Современная продовольственная система построена на бесперебойном доступе к энергии, сырью и логистике, а также на постоянной оптимизации процессов. Крупные кризисы по типу ближневосточного создают дополнительные издержки, и рыночная модель обеспечения продовольственной безопасности становится неустойчивой. Некоторые страны, включая Россию, располагают ресурсами для того, чтобы даже в случае разрушения международной рыночной взаимозависимости поддержать агропромышленный комплекс; у многих других такой возможности нет.