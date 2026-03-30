Легенды отечественного космоса

Это подтверждается и поведением объектов, приходящих к нам извне. Теоретически в пределы Солнечной системы может попасть межзвездный странник со скоростью, которая относительно нашего светила будет иметь лишь минимальный избыток над скоростью убегания. Такой объект может буквально «вползать» в наши пределы, едва преодолевая границу влияния Солнца. Однако как только солнечная гравитация окончательно захватит этот «камень», он начнет неуклонно ускоряться, падая вглубь системы по гигантской дуге. К моменту пересечения орбиты Земли его скорость неизбежно возрастет до десятков километров в секунду, хотя на входе в систему он почти «стоял». Полет в космосе – это не монотонное движение, а постоянный размен скорости на расстояние: мы тратим ее, удаляясь от массивных тел, и приобретаем вновь, когда падаем в их сторону.