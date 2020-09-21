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Трамп благословил продажу TikTok компании Oracle

Стороны должны достичь соглашения до 27 сентября
Илья Виноградов
Я дал сделке свое благословение, если они заключат ее – отлично, не заключат – тоже хорошо
Дональд Трамп президент США

Судьба китайской соцсети TikTok на рынке в США, кажется, решена. Она продолжит работать в стране, если ее владелец – китайская компания ByteDance успеет до 27 сентября обсудить все детали соглашения о продаже с американской Oracle. «Концепцию сделки я одобрил», – заявил Дональд Трамп 19 сентября на пресс-конференции в Белом доме.

По предварительным условиям сделки ByteDance выделит операции соцсети по всему миру в отдельное предприятие TikTok Global со штаб-квартирой в штате Техас (с обещанием создать в штате не менее 25 000 новых рабочих мест) и оставит себе контрольный пакет этой компании (почти 80%; при этом сама ByteDance на 40% принадлежит инвесторам из США). Oracle и Walmart получат в TikTok Global миноритарные пакеты – 12,5 и 7,5% соответственно. Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, новая компания оценивается в $50–65 млрд. Совет директоров TikTok Global будет состоять только из назначаемых администрацией президента граждан США и включать комитет по безопасности, возглавляемый человеком с соответствующим уровнем доступа к гостайне.

TikTok оказалась вовлеченной в политическое противостояние США и Китая. Администрация Трампа с лета угрожала заблокировать соцсеть на территории страны по подозрению в угрозе национальной безопасности – в США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. А 7 августа Трамп подписал указ о запрете на операции с ByteDance с 20 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных