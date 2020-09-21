Трамп благословил продажу TikTok компании Oracle

Трамп благословил продажу TikTok компании OracleСтороны должны достичь соглашения до 27 сентября
Я дал сделке свое благословение, если они заключат ее – отлично, не заключат – тоже хорошо
Судьба китайской соцсети TikTok на рынке в США, кажется, решена. Она продолжит работать в стране, если ее владелец – китайская компания ByteDance успеет до 27 сентября обсудить все детали соглашения о продаже с американской Oracle. «Концепцию сделки я одобрил», – заявил Дональд Трамп 19 сентября на пресс-конференции в Белом доме.
По предварительным условиям сделки ByteDance выделит операции соцсети по всему миру в отдельное предприятие TikTok Global со штаб-квартирой в штате Техас (с обещанием создать в штате не менее 25 000 новых рабочих мест) и оставит себе контрольный пакет этой компании (почти 80%; при этом сама ByteDance на 40% принадлежит инвесторам из США). Oracle и Walmart получат в TikTok Global миноритарные пакеты – 12,5 и 7,5% соответственно. Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, новая компания оценивается в $50–65 млрд. Совет директоров TikTok Global будет состоять только из назначаемых администрацией президента граждан США и включать комитет по безопасности, возглавляемый человеком с соответствующим уровнем доступа к гостайне.
TikTok оказалась вовлеченной в политическое противостояние США и Китая. Администрация Трампа с лета угрожала заблокировать соцсеть на территории страны по подозрению в угрозе национальной безопасности – в США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. А 7 августа Трамп подписал указ о запрете на операции с ByteDance с 20 сентября.