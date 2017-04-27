Минобороны на конференции в Москве обвинило НАТО в провокациях

В среду Минобороны России провело шестую конференцию по международной безопасности, на которой министр обороны Сергей Шойгу и его зарубежные коллеги поделились своим видением проблем глобальной и региональной безопасности. Действия России полностью оправданны, убежден Шойгу, и страна вынуждена отвечать на провокации НАТО, отношения с которым находятся на «предельно низком уровне»: «Это военно-политический блок, а не общество филателистов, который ведет курс на проецирование силы и вовлечение все новых государств». С США и их коалицией в Сирии тоже, несмотря на все попытки, договориться пока не удается, добавил министр.

По словам человека из Минобороны, главный сигнал российского военного ведомства на конференции тот же, что и раньше: Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии и примет меры в ответ на угрожающие ей военные мероприятия НАТО в Европе и эта линия будет выдержана, если российские озабоченности не будут учтены, чему перспектив не видно. Новой угрозой, проанализированной в выступлениях начальника Генштаба Валерия Герасимова и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Игоря Дылевского, стало решение НАТО включить в 5-ю статью Североатлантического договора положение о военном ответе на кибератаки. Поскольку установить их источник сложно, а порог ущерба не установлен, это положение может стать легко фабрикуемым предлогом для развязывания войны, говорит собеседник «Ведомостей».

Это НАТО отвечает на односторонние действия Москвы, а не наоборот, уверен чиновник НАТО: «Нам очень жаль, что конференция по безопасности в Москве стала площадкой для необоснованной критики НАТО, а не площадкой для диалога. Мы пропорционально отвечаем на нелегальную аннексию Россией Крыма и военное наращивание России на границах НАТО. Заметьте, что никаких планов и намерений развертывать силы на восточных рубежах у НАТО до Крыма не было». Изменения в отношениях с Россией полностью зависят от того, «насколько ясно и конструктивно Москва поменяет свою позицию и покажет приверженность нормам международного права и международным обязательствам», продолжает чиновник. Никакой связи между конференцией и саммитом НАТО, который пройдет через месяц, нет, считает он, а что касается модификации 5-й статьи, то это решение будет зависеть от степени тяжести кибератаки и потребует согласия всех стран – членов НАТО.

Основной посыл конференции был довольно агрессивным, позиция России по НАТО, США или конфликтам в Сирии или на Украине никаких изменений не претерпела, считает принимавший участие в конференции директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (Вашингтон) Ричард Вайц: «Атмосфера такая же, как в предыдущие годы. Впрочем, позиция Пентагона и НАТО по отношению к России тоже пока никак не поменялась. Перемены могут прийти только с самого верха – если наконец состоится встреча Путина и Трампа».