Адвокаты раскритиковали Верховный суд за стремление к краткости

Федеральная палата адвокатов (ФПА) раскритиковала законопроект Верховного суда, который предлагает освободить судей от необходимости полностью оглашать текст приговора. Такие предложения аннулируют тайну совещательной комнаты, существенно подрывают независимость суда и выхолащивают саму сущность правосудия по уголовным делам, говорится в письме ФПА, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину («Ведомости» с ним ознакомились). Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, позволяющие судьям зачитывать только вводную и резолютивную части приговора, Верховный суд внес в Госдуму в конце апреля (см. врез).

Адвокаты с аргументами судей не согласны. Общественный контроль над деятельностью суда относится к числу важнейших демократических завоеваний, отмечается в письме ФПА. Отказ от провозглашения мотивировочной части приговора по всем категориям уголовных дел приведет к непониманию обществом причин вынесения решений и породит еще большее недоверие к суду, что пагубно скажется на многих аспектах осуществления правосудия и охраны правопорядка, предупреждают адвокаты. Кроме того, отмечают они, это предложение вступает в противоречие и с международными стандартами уголовного судопроизводства: статья 6 европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит, что судебное решение объявляется публично. Европейский суд по правам человека ранее разъяснял, что если речь не идет об оглашении полного текста решения, то необходимо проработать варианты, альтернативные оглашению решения в зале суда, напоминают авторы обращения. Но в действующем российском законодательстве альтернативные формы ознакомления общественности с решениями судов отсутствуют, говорится в письме ФПА: тексты приговоров размещаются в интернете, но с большой задержкой и не полностью.

Позиция суда Поправки позволят сократить процедуру оглашения приговора, которая «в ряде случаев носит неоправданно длительный характер», уверены судьи. Существующая практика – пережиток советских времен, когда считалось, что чтение приговора имеет воспитательное значение, полагает зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Ранее об опасности новой инициативы Верховного суда говорили члены президентского Совета по правам человека (СПЧ). Совет готовит заключение на этот законопроект, оно будет передано в Госдуму, если инициатива получит ход, говорит член СПЧ, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Она отмечает, что де-факто оглашения приговора уже сейчас не происходит: как правило, судьи бормочут слова себе под нос, не позволяя что-либо расслышать присутствующим в зале. Такие практики могут сделать бессмысленным все, что угодно, подчеркивает Морщакова: известно немало случаев, когда судьи оглашали одно, а в итоговом документе оказывалось совсем другое. То же самое происходит с протоколами судебного заседания, которые фактически подгоняются под текст судебного решения или приговора, а тот, в свою очередь, копируется с обвинительного заключения, говорит член СПЧ. Поэтому отказ от оглашения приговора – это путь к расширению фальсификаций, уверена Морщакова. Это ставит под вопрос важнейшие принципы правосудия, такие как гласность или тайна совещательной комнаты, резюмирует она, вынесение приговора завершено в момент его оглашения и это исключает любые последующие изменения в тексте.

Заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков тоже против судейской инициативы. Судьи, возможно, от такой экономии сил и средств выиграют, а вот правосудие – вряд ли, согласен он.