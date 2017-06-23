Добросовестные покупатели недвижимости не должны отвечать за ошибки органов власти

Если государство не уследило за причитавшейся ему выморочной квартирой, оно само и виновато в ее утрате Александра Зотова / для Ведомостей

Конституционный суд в четверг запретил властям отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей: часть 1 статьи 302 Гражданского кодекса признана неконституционной в той мере, в которой она допускает изъятие имущества у гражданина, положившегося при совершении сделки на данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, по иску органа власти, не принявшего вовремя мер для оформления своих прав.

Решение принято по жалобе жителя Москвы Александра Дубовца, жертвы черных риэлторов. В 2008 г. он купил квартиру на ул. Удальцова; выяснилось, что ее владелец умер, не оставив наследников, а преступники подделали документы и оформили квартиру на подставных лиц. Дубовец стал последним звеном в цепочке перепродаж. В 2015 г. департамент городского имущества Москвы отсудил у Дубовца квартиру: раз она поменяла собственника незаконно, все следующие сделки не имеют силы и квартира принадлежит городу.

Заявитель доказывал, что примененная судами по его делу норма не соответствует Конституции: на последних покупателей ложится риск ненадлежащего исполнения властями своих функций. Конституционный суд согласился: выморочное имущество по иску органов власти не должно истребоваться без учета факта государственной регистрации права собственности и без оценки действий властей.

Покупатель жилья не должен брать на себя риск, связанный с недостатками, которые должно устранить само государство, указал Конституционный суд. Риск любой ошибки, допущенной государственным органом, несет государство, пишет суд, ссылаясь на решение ЕСПЧ от 2011 г.

Конституционный суд фактически дублировал позицию ЕСПЧ, подтверждает представлявший в этом деле Дубовца Дмитрий Степанов из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: признание на таком уровне ответственности государства за решения, принятые госорганами, – принципиальный момент. Позиция Конституционного суда может повлиять не только на споры о выморочном имуществе, но и на все отношения, возникшие в связи с незаконным выбытием имущества из госсобственности, рассуждает Степанов и приводит в пример споры о недвижимости, приватизация которой была затем признана незаконной. Схожие проблемы, объясняет он, возникают у владельцев участков, принадлежавших лесному фонду, и у граждан, обнаруживших свои дачи в охранной зоне магистральных газопроводов.

Представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский говорит, что Минэкономразвития уже разработало законопроект о запрете истребовать выбывшее из государственной или муниципальной собственности жилье у добросовестных приобретателей. Проект поправок о выплате компенсации тем, у кого жилье изъято, внесен в Госдуму в мае 2016 г. и принят в первом чтении.

Это не первое решение Конституционного суда в пользу добросовестных приобретателей недвижимости: в 2015 г. суд запретил отбирать приватизированные с нарушениями квартиры у честных покупателей без надлежащей компенсации. Но, как дал понять в одном из обзоров судебной практики Верховный суд, добросовестность при приобретении означает, что покупатель знаком со всеми правоустанавливающими документами, а также выяснил, на каких основаниях у продавца возникло право собственности.

Теперь Конституционный суд удостоверяет: государство, регистрируя право на недвижимость, подтверждает законность сделки.

Постановление Конституционного суда касается только тех дел, когда с иском выступает государство, подчеркнул судья Сергей Казанцев: если спорят частные лица, статья 302 ГК действует, как и раньше. Принципиальное значение будет иметь тот факт, что собственник пренебрег правами и не контролировал имущество, заключает судья.

В Общественную палату поступило около 400 обращений от граждан, у которых по иску государства изъята недвижимость, отмечает замсекретаря Общественной палаты Людмила Михеева: проблема давно в центре внимания, было поручение президента, проводились слушания в Общественной палате, правительство уже внесло в Госдуму законопроект о компенсации добросовестным приобретателям, лишившимся жилья, но возражает правительство Москвы.

Конституционный суд принял политическое решение, оно связано с поручением президента, уверен управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: раньше у судов не было сомнений, что такое имущество должно быть истребовано в пользу государства. Никто из покупателей на вторичном рынке не был застрахован от потери права на честно приобретенную недвижимость, если ее фиктивно увели из состава выморочного имущества, причитавшегося государству, говорит адвокат: документы обычно выглядят легальными, а проверить всю цепочку сделок без возбуждения уголовного дела практически невозможно.