В России появится день добровольца

Это нужно, чтобы повысить значение волонтерского труда в обществе

Правительство разработало Концепцию развития добровольчества (волонтерства) до 2025 г. Евгений Егоров / Ведомости

В России учреждается день добровольца (волонтера), который будут отмечать 5 декабря. Проект соответствующего указа президента опубликован на regulation.gov.ru. Документ подготовлен в соответствии с поручением президента от 4 мая 2017 г., которое было дано по итогам пленарного заседания IV медиафорума Общероссийского народного фронта 3 апреля 2017 г. Отмечать день добровольцев в указанную дату в 1985 г. предложила Генеральная ассамблея ООН.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что добровольчество является «востребованным видом деятельности и развивается во многих сферах» – медицине, образовании, социальном обслуживании населения, поиске пропавших людей. В последние годы растет число добровольцев, согласно опросам, 15% взрослых лично участвуют в волонтерском движении, еще 18% говорят, что делают это эпизодически, а «готовность работать на добровольной основе декларировали 50% опрошенных», отмечается в пояснительной записке.

Правительство разработало Концепцию развития добровольчества (волонтерства) до 2025 г., а также план мероприятий по развитию добровольчества. По мнению авторов указа, установление дня добровольца позволит повысить значение добровольческого труда в обществе.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию Владимир Путин указывал, что «особой приметой нашего времени» является вовлечение граждан в разные благотворительные акции, а большое число школьников и студентов участвуют в волонтерских проектах. Он также попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив заняться поддержкой волонтерских и благотворительных проектов. «Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям», – сказал президент. Путин подчеркивал, что необходимо завершить создание правовой базы для НКО, оказывающих общественно полезные услуги, и призвал «ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан».