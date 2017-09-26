Конституционный суд вновь отказался рассматривать жалобу на статью об экстремизме

В августе прошлого года суд приговорил Поткина к 7,5 года тюрьмы, ему инкриминировали легализацию денежных средств в рамках дела о хищении средств казахстанского БТА-банка, экстремизм и призывы к экстремистской деятельности Д. Гришкин / Ведомости

Конституционный суд отказал в принятии жалобы националиста Александра Поткина на статью 282 УК об экстремизме. В жалобе он указывал, что оспоренная статья противоречит Конституции, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, «в той мере, в какой данная норма послужила основанием для привлечения его к уголовной ответственности за его политическую деятельность».

В августе прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Поткина к 7,5 года тюрьмы, ему инкриминировали легализацию денежных средств в рамках дела о хищении средств казахстанского БТА-банка, экстремизм (ст. 282 УК - речь шла о подготовке к акции в рамках проекта «Злой казах») и призывы к экстремистской деятельности (обнаруженные в видеосюжете из документального проекта «Срок», ст. 280.1 УК). Впоследствии Мосгорсуд отменил приговор за легализацию, а эпизоды по «экстремистским» статьям объединил в один.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела подлежит толкованию и судебной оценке характер противоправных действий. А под действиями, которые направлены на возбуждения ненависти или вражды понимаются высказывания, которые обосновывают необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, иных противоправных действий в отношении представителей какой-либо нации, расы или религии. И по мнению Конституционного суда, статья 282 УК не содержит неопределенности, в результате которой человек не мог осознавать противоправности своих поступков.

«Открытая Россия», адвокат которой подавал жалобу, также направляла жалобы в Конституционный суд на статью 282 УК от имени блогера Антона Носика и жителя Зеленограда Евгения Корта. По обеим жалобам также были вынесены отказные определения. По всем трем жалобам почти дословно совпадают доводы, которые приводит Конституционный суд, говорит адвокат Сергей Бадамшин. «Истинные причины, почему Конституционный суд не берется рассматривать конституционность статьи 282, наверное, все-таки отличаются от того обоснования, которое дается в определении», - полагает он. По словам Бадамшина, «Открытая Россия» продолжит брать дела людей, которые «страдают за выражение своего мнения»: «Но надеюсь, что практика будет точить камень, и однажды законодатели внесут поправки в саму норму и конкретизируют ее, поскольку сейчас ее применение ведет к многочисленным злоупотреблениям».