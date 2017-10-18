Американский суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press

Олегу Дерипаске суд запретил подавать повторный иск к Associated Press М.Стулов / Ведомости

Окружной суд в Вашингтоне отклонил иск миллиардера Олега Дерипаски о клевете к информационному агентству Associated Press. Претензии бизнесмена связаны с публикацией от 22 марта о сотрудничестве с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.

Как сообщает само АР, судья Эллен Сигал Хювелль решила, что те фразы в публикации, которые Дерипаска в иске назвал порочащими его репутацию, таковыми не являются. Он не оспорил существенные факты о себе и своей роли в продвижении интересов России в мире, однако пожаловался на то, что агентство упустило другую информацию, которая важна с его точки зрения, следует из решения. Также судья отметила, что из публикации истец выбрал отдельные фразы и сложил их вместе, хотя по прочтении статьи целиком они производят иное впечатление и у статьи нет того посыла, на который он пожаловался. Наконец, по ее оценке, Дерипаска не сумел доказать, что статья АР была опубликована со злым умыслом или что в ней есть ложные утверждения: без этого дальнейшее продвижение дела в суде невозможно. Суд согласился с оценкой АР, что миллиардер является публичной фигурой. Закон возлагает на таких людей более серьезное бремя доказывания, когда они судятся за клевету, отмечает агентство.

В решении указано, что подать повторный иск по этому же поводу Дерипаска больше не может.

Associated Press заявило, что довольно решением суда. Агентство напомнило, что настаивало на фактах, изложенных в публикации, и продолжит придерживаться этой точки зрения. В июле юристы АР просили суд отклонить иск. По их мнению, претензии Дерипаски были связаны, скорее, с его собственными искаженными ассоциациями, а не с тем, что там было действительно изложено.

Иск Дерипаски был подан в суд в мае. В нем говорилось, что в статье журналистов АР Джеффа Хорвица и Чада Дея «выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям». Также в нем отмечалось, что адвокаты предпринимателя просили AP опровергнуть информацию, но агентство не согласилось.

В публикации, в частности, сообщалось что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов руководства России. Деловые отношения Дерипаски и Манафорта, утверждало агентство, поддерживались как минимум до 2009 г. Это сообщение, отмечает AP, было основано на интервью с людьми, имевшими доступ к платежным документам Манафорта и его деловым записям. В их числе был стратегический меморандум и международные переводы на миллионы долларов.

Сам Манафорт ранее подтверждал, что на Дерипаску работал, но настаивал, что их отношения находились в легальном поле. «Я работал с Олегом Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его деловые и личные интересы в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для Дерипаски не включала продвижения российских политических интересов», – отмечал он.

После выхода публикации АР Дерипаска на правах рекламы публиковал в американских газетах сообщения, в которых информация агентства называлась «злонамеренной ложью».

С тех пор о сотрудничестве Дерипаски и Манафорта появились и другие публикации. В августе The Wall Street Journal подробно рассказала о работе Манафорта на российского бизнесмена с 2004 по 2015 гг., их сотрудничество в сфере политики касалось Украины, Грузии и Черногории.

В сентябре The Washington Post, ссылаясь на электронную переписку Манафорта, сообщила, что руководитель избирательного штаба Трампа искал выходы на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы предложить ему информацию о ходе президентской кампании. «Если ему нужно, мы сможем организовать закрытые брифинги», – цитировала газета отрывок письма Манафорта от 7 июля 2016 г.

В октябре телекомпания NBC сообщила, что компания Дерипаски Oguster Management выдала кредит в размере $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом.

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