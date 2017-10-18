Американский суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press

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Олегу Дерипаске суд запретил подавать повторный иск к Associated Press
М.Стулов / Ведомости
Окружной суд в Вашингтоне отклонил иск миллиардера Олега Дерипаски о клевете к информационному агентству Associated Press. Претензии бизнесмена связаны с публикацией от 22 марта о сотрудничестве с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.
Как сообщает само АР, судья Эллен Сигал Хювелль решила, что те фразы в публикации, которые Дерипаска в иске назвал порочащими его репутацию, таковыми не являются. Он не оспорил существенные факты о себе и своей роли в продвижении интересов России в мире, однако пожаловался на то, что агентство упустило другую информацию, которая важна с его точки зрения, следует из решения. Также судья отметила, что из публикации истец выбрал отдельные фразы и сложил их вместе, хотя по прочтении статьи целиком они производят иное впечатление и у статьи нет того посыла, на который он пожаловался. Наконец, по ее оценке, Дерипаска не сумел доказать, что статья АР была опубликована со злым умыслом или что в ней есть ложные утверждения: без этого дальнейшее продвижение дела в суде невозможно. Суд согласился с оценкой АР, что миллиардер является публичной фигурой. Закон возлагает на таких людей более серьезное бремя доказывания, когда они судятся за клевету, отмечает агентство.
В решении указано, что подать повторный иск по этому же поводу Дерипаска больше не может.
Associated Press заявило, что довольно решением суда. Агентство напомнило, что настаивало на фактах, изложенных в публикации, и продолжит придерживаться этой точки зрения. В июле юристы АР просили суд отклонить иск. По их мнению, претензии Дерипаски были связаны, скорее, с его собственными искаженными ассоциациями, а не с тем, что там было действительно изложено.
Иск Дерипаски был подан в суд в мае. В нем говорилось, что в статье журналистов АР Джеффа Хорвица и Чада Дея «выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям». Также в нем отмечалось, что адвокаты предпринимателя просили AP опровергнуть информацию, но агентство не согласилось.
В публикации, в частности, сообщалось что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов руководства России. Деловые отношения Дерипаски и Манафорта, утверждало агентство, поддерживались как минимум до 2009 г. Это сообщение, отмечает AP, было основано на интервью с людьми, имевшими доступ к платежным документам Манафорта и его деловым записям. В их числе был стратегический меморандум и международные переводы на миллионы долларов.
Сам Манафорт ранее подтверждал, что на Дерипаску работал, но настаивал, что их отношения находились в легальном поле. «Я работал с Олегом Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его деловые и личные интересы в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для Дерипаски не включала продвижения российских политических интересов», – отмечал он.
После выхода публикации АР Дерипаска на правах рекламы публиковал в американских газетах сообщения, в которых информация агентства называлась «злонамеренной ложью».
С тех пор о сотрудничестве Дерипаски и Манафорта появились и другие публикации. В августе The Wall Street Journal подробно рассказала о работе Манафорта на российского бизнесмена с 2004 по 2015 гг., их сотрудничество в сфере политики касалось Украины, Грузии и Черногории.
В сентябре The Washington Post, ссылаясь на электронную переписку Манафорта, сообщила, что руководитель избирательного штаба Трампа искал выходы на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы предложить ему информацию о ходе президентской кампании. «Если ему нужно, мы сможем организовать закрытые брифинги», – цитировала газета отрывок письма Манафорта от 7 июля 2016 г.
В октябре телекомпания NBC сообщила, что компания Дерипаски Oguster Management выдала кредит в размере $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол