Государство собирается защитить информаторов о коррупции от увольнения

Сообщивших о коррупции закон будет защищать от неправового увольнения, ущемления прав и законных интересов в течение двух лет с даты уведомления о коррупции Ярослав Чингаев для Ведомостей

В четверг, 9 ноября, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует к принятию правительственный законопроект (разработан Минтрудом) о защите лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях.

Согласно поправкам в закон «О противодействии коррупции» уволить сообщившего о коррупции можно будет только после заседания спецкомиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В таком заседании сможет участвовать прокурор, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, информатор сможет получить бесплатную юридическую помощь при подготовке сообщений о коррупции, а также о нарушениях законных прав и интересов в связи с такими сообщениями. Присоединившись к конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Россия взяла на себя обязательство по обеспечению защиты таких лиц, говорится в записке.

Закон будет защищать сообщившего о коррупции от неправового увольнения, ущемления прав и законных интересов в течение двух лет. Если информатор примет участие в уголовном процессе, к нему будут применяться меры госзащиты, аналогичные мерам для судей, должностных лиц правоохранительных органов, потерпевших и свидетелей. Сведения информатора будут конфиденциальны, а их разглашение повлечет административную или уголовную ответственность.

Будет ли эффект?

Комитет по коррупции будет рекомендовать проект к принятию, он – логическое развитие антикоррупционного законодательства, объяснил зампред комитета единоросс Анатолий Выборный. «Сообщая о коррупционном правонарушении, работник ставит себя под удар. Такие работники не очень радуют начальство. В этой ситуации предлагается защита законом, причем в течение двух лет», - сообщил Выборный. По словам депутата, дополнительных расходов законопроект не потребует, а порядок уведомления о коррупции определит правительство.

Если факты информатора не подтвердятся, он понесет уголовную или административную ответственность. Закон не должен стать способом сведения счетов или продвижения по карьерной лестнице, считает единоросс, добавляя, что нужно будет также исключить проверки по «надуманным фактам».

Правительство выбрало самые неэффективные меры защиты, считает заместитель директора «Transparency International Россия» Илья Шуманов. «Комиссия сама состоит из органов власти, а прокурор может присутствовать на ее заседании, а может и не присутствовать - законопроект его к этому не обязывает. Непонятно, как поправки будут работать в частном секторе, а самое главное - они не предусматривают изменений в Трудовой кодекс, который защищает людей на работе», - отмечает Шуманов.

По мнению эксперта, нормы будут декларативными. Шуманов напоминает, что уведомления не могут быть анонимными (по действующему закону информатор обязан раскрыть свою личность), а также не прописана возможность раскрывать и делать публичной информацию в этих уведомлениях. «Законопроект никак не регламентирует и внешних заявителей: если условный Алексей Навальный уведомит правоохранительные органы о коррупции, то он останется незащищенным», - добавляет Шуманов.