Навальный пожаловался в Верховный суд

В иске говорится, что ЦИК нарушил его права, не зарегистрировав группу для выдвижения в президенты

ЦИК отказал в регистрации Навальному, поскольку у него отсутствует пассивное избирательное право, из-за того что он осужден по тяжкой статье Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный» / Ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный сегодня подал жалобу в Верховный суд на отказ регистрировать группу избирателей, поддержавших его выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2018 г.

В иске, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что 24 декабря группа избирателей поддержала самовыдвижение Алексея Навального, в тот же день документы были поданы в ЦИК. Однако на следующий день ЦИК отказал в регистрации Навальному, поскольку у него отсутствует пассивное избирательное право, из-за того что он осужден по тяжкой статье.

Постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено ч. 2 ст. 32 Конституции, говорится в иске. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального. Они требуют отменить постановление ЦИК. Вывод об отсутствии пассивного избирательного права делается на основании применения ст. 6 закона о выборах президента, согласно которой не имеет права быть избранным человек, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, говорится в иске: «Это положение ФЗ «О выборах Президента» не подлежит применению, поскольку противоречит положениям нормативного акта, имеющего большую юридическую силу – Конституции Российской Федерации. Конституция в ч. 3 ст. 32 устанавливает исчерпывающий перечень ограничений пассивного избирательного права, который применительно к выборам Президента РФ не может быть расширен».

В иске есть ссылка на то, что первый приговор по делу «Кировлеса» отменен Верховным судом во исполнение решения ЕСПЧ. Несмотря на вынесение нового приговора, нарушения прав Навального устранены не были. Комитет министров Совета Европы в сентябре предложил российским властям устранить последствия приговора по делу «Кировлеса» - в частности, снять запрет на участие Навального в выборах. Поэтому Россия не исполнила решение ЕСПЧ, в том числе вернув Навальному право на участие в выборах. Поэтому ЦИК «обязана была от лица государства принять меры к устранению нарушений права Навального и зарегистрировать его на выборах президента».

Накануне политик говорил, что попросит ВС рассмотреть на предмет законности также статью закона о выборах, которая отказывает в регистрации людям с судимостью. В эфире «Эха Москвы» Навальный не исключил, что его могут зарегистрировать за две недели до выборов.

Навальный без права

Центризбирком в понедельник 25 декабря отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Алексея Навального – он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий к оппозиционеру не было. Закон однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям, заявил член ЦИК, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев: им запрещено участвовать в выборах 10 лет после снятия или погашения судимости.

Навальный 8 февраля 2017 г. был повторно осужден к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» – первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека.

Навальный категорически не согласился с этой оценкой. Он назвал неверными юридические построения Эбзеева: в Конституции черным по белому написано, что не имеют права избираться те, кто лишен свободы. Кроме того, ЕСПЧ признал вынесенный ему приговор фальсифицированным, а решение ЕСПЧ, в соответствии с которым приговор должен быть отменен, не выполнено. После решения ЦИК о недопуске на президентские выборы Навальный объявил о проведении общероссийской акции «в поддержку забастовки избирателей» 28 января 2018 г.

Как Навального выдвигали в президенты