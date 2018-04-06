Как в России и за рубежом отреагировали на новый санкционный список США

Андрей Гордеев / Ведомости

Белый дом:

«Санкции призваны удостоверить, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, ощутят последствия своих действий. Попавшие под санкции госкомпании поставляют оружие и оказывают поддержку правительству Сирии, в том числе при атаках мирного населения».

UC Rusal:

«Компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами».

Депутат Госдумы Андрей Скоч, совладелец аэропорта «Внуково»:

«Я не понимаю, что влекут эти санкции, какие последствия. Я даже не в курсе» (Газета.ru).

Президент РСПП Александр Шохин:

«Американцы используют метод террористов - извините за грубость, они будут убивать заложников. Они и дальше будут из "кремлевского списка" вытаскивать по несколько человек в качестве заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они не начнут себя «правильно» вести. А «правильное» поведение, с их точки зрения, - это убедить политическую власть России изменить политику».

«Ростех»:

«Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений» («Коммерсантъ»).

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев:

Новые санкции США «не означают, что мы не будем с ними общаться». О попавших в список бизнесменах: «Они найдут, как компенсировать угрозы для их экономики».

Президент Украины Петр Порошенко:

«Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка"! Свободный мир вновь укрепил свою коалицию против Москвы, под твердым лидерством Вашингтона и на основе трансатлантического единства и общих ценностей».

Роскомнадзор:

«Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данные действия властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора».

Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн:

«Все федеральные госслужащие, внесенные в новый санкционный список, не имеют ни недвижимости, ни активов, ни счетов на территории США и иностранных государств в целом. В этой связи какого-либо практического смысла санкции иметь не будут» (далее цитаты по «Интерфаксу»).

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

«Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия, как и во всех предыдущих случаях, ответит адекватно».

Первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих:

«Наши партнеры на востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров, и к вопросам включения в разные санкционные режимы». Включение совладельца оператора системы «Платон» Игоря Ротенберга в новый санкционный список США не воспрепятствует распространению системы за рубежом, считает Минтранс.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее. Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу».

Кто подпал под новые санкции США