Политика / Международные отношения

На улицах Киева в день финала Лиги чемпионов не будет рекламы «Газпрома»

Ценности бренду такая реклама все равно не добавляет, считает компания
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В день финала Лиги чемпионов УЕФА на улицах Киева и в фан-зоне «Фестиваля чемпионов» на Крещатике не будет упоминания «Газпрома». Решение принято после переговоров, заявил главный представитель Киевской городской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко, не уточнив, кто участвовал в переговорах. Мирошниченко выразил благодарность за понимание всем участникам переговоров, передает «Интерфакс-Украина».

У Лиги чемпионов УЕФА восемь официальных спонсоров, в том числе Heineken, PepsiCo, Mastercard и «Газпром». Российский газовый холдинг спонсирует футбольный турнир с сезона 2012 г. Недавно «Газпром» продлил сотрудничество до 2021 г.

«Реклама в Киеве не добавит ценности бренду «Газпром», поэтому на финале Лиги чемпионов УЕФА мы будем представлены в основном на носителях, попадающих в телетрансляцию», – сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, компания согласовала с УЕФА отсутствие своего брендинга на индивидуальных наружных носителях. Но на стадионе и там, где все спонсоры собраны вместе, «Газпром» будет представлен, добавил Куприянов.

Лига чемпионов УЕФА – европейский футбольный турнир, основанный в 1955 г. Действующий обладатель кубка – «Реал Мадрид». Финал 2017/18 г. пройдет в Киеве 26 мая. Билеты на матч стоят от 70 евро.

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