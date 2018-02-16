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«Газпром» стал спонсором Лиги чемпионов УЕФА еще на три года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о продлении соглашения с российским «Газпромом» на 2018-2021 гг., следует из сообщения УЕФА. Соглашение включает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 гг.

«Газпром является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 г., и мы рады продлить отношения еще на три года», - заявил маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. «»Газпром» - не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием, - добавил он. - Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие».

Газпром - пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл 2018-2021. Новым спонсором с этого года стал банк Santander.

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