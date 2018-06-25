Присоединение Крыма и Тамани в 1783 году станет официальной памятной датой

Попытка сенаторов вернуть общество к патриотической повестке кажется обреченной, так как в ближайшие месяцы все внимание общества будет сконцентрировано на социально-экономических вопросах Дмитрий Астахов / ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов Госдумы в понедельник предложили считать 19 апреля новой памятной датой – Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 г. Для этого ими внесена поправка в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В названии поправки «отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 г. великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке. «Сенаторы от Крыма внесли законопроект, который я поддержала. Уверена, что в этом году он будет принят», – сказала Матвиенко журналистам (цитата по ТАСС). Исполнение закона потребует расходов из бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании.

«Эта история России, нашего государства, и если у него есть дата, которая позволяет воспитывать чувство патриотизма за нашу историю, за наш народ, значит, ее нужно помнить», – сказал сенатор и один из авторов поправок Виктор Озеров. Он призвал не смешивать 18 марта (день присоединения Крыма) и 19 апреля: «Это разные века, разные события. Параллель можно проводить, но эта дата о том, когда все начиналось». По его словам, в перечень праздничных мероприятий в любом субъекте закладываются бюджетные расходы: «Но это не те деньги, которые в состоянии повлиять на социально-экономическую ситуацию в субъекте». Депутат и соавтор поправок Дмитрий Белик также заявил, что нужно «чтить историю – наверняка без указа императрицы Екатерины 2014 год был бы под вопросом».

Попытка сенаторов вернуть общество к патриотической повестке кажется обреченной, так как в ближайшие месяцы все внимание общества будет сконцентрировано на социально-экономических вопросах – поиске консенсуса вокруг параметров пенсионной реформы, констатирует политолог Александр Пожалов. Крымчане и ярые патриоты могут усмотреть в инициативе сенаторов попытку власти постепенно ослаблять значимость «крымской весны» 2014 г., предполагает он, ведь новый праздник уравнивает значимость вхождения в состав Российской империи Крыма и других южных территорий, в отношении которых не было никаких сомнений относительно их принадлежности к России. При этом для широкого общественного мнения и для власти воссоединение Крыма с Россией все равно на протяжении многих лет будет ассоциироваться с 18 марта.

Рейтинги властей падают, поэтому они мобилизуются: им понятно, что надо что-то делать, но что именно – неясно, говорит политолог Аббас Галлямов. После того как появилась новость о снижении рейтинга президента Владимира Путина, всем захотелось поучаствовать в его спасении, продолжает Галлямов: «Ничего другого, кроме апелляции к «нашей славной истории», наши политики при этом не умеют, поэтому и действуют они в соответствии с уровнем своей компетенции».

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