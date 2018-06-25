Украина потребовала от ЕСПЧ срочных мер по делу Олега Сенцова

Олег Сенцов в Лефортовском районном суде Михаил Почуев / ТАСС

Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обращение с просьбой принять срочные меры в интересах отбывающего наказание в России украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по делу «крымских террористов». Об этом сообщила адвокат «Международной агоры» Наташа Добрева, представляющая Сенцова в Страсбурге.

В обращении описаны неудачные попытки представителей Украины получить доступ к осужденному. С учетом тревожных новостей о состоянии здоровья голодающего Сенцова Украина просит ЕСПЧ обязать российские власти воздерживаться от любых мер, которые могут угрожать жизни и здоровью заявителя, предоставить информацию о состоянии его здоровья и об оказываемой ему медицинской помощи, а также незамедлительно обеспечить доступ к осужденному представителей украинского государства, прежде всего омбудсмена.

Встречи с Сенцовым и другими украинскими гражданами, находящимися в заключении в России, с 14 июня безуспешно добивается уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. 9 июня о взаимном посещении омбудсменами двух стран украинских и российских заключенных, содержащихся в России и на Украине, договорились президенты Владимир Путин и Петр Порошенко, сообщала пресс-служба Кремля. По ее информации, 22 июня вопрос о посещении заключенных уполномоченными вновь обсуждался президентами. Однако Денисова до сих пор не смогла увидеться ни с одним из украинских заключенных. Ей также отказано в видеосвязи с Сенцовым, сообщила украинский уполномоченный на своей странице в Facebook в понедельник.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова также не смогла побывать у арестованного на Украине по обвинению в госизмене гражданина России и Украины, журналиста Кирилла Вышинского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что президентская администрация не имеет отношения к проблемам Денисовой с посещением украинских заключенных в России; в понедельник на очередной вопрос о причинах, мешающих визитам омбудсменов к заключенным, Песков ответил, что «пока мешает несогласованность действий» уполномоченных. В обращении в ЕСПЧ украинские власти цитируют устное заявление Москальковой, которая объяснила отмену уже назначенного посещения Денисовой Сенцова тем, что это соглашение не было одобрено «высшими органами власти».

Украина вмешалась в дело в качестве третьей стороны, объясняет Добрева. Она напоминает, что Европейская конвенция о защите прав человека позволяет стране-участнику, гражданином которой является заявитель, представлять письменные комментарии и принимать участие в слушаниях. Очень хорошо, что в поддержку заявителя выступила третья сторона, добавляет она: это означает, что суд будет читать два отдельных письменных замечания, содержащих аргументы в пользу заявителя, радуется адвокат.

Как следует из документов суда, правительство Украины известили, что заявитель уже подал ходатайство о применении к нему срочных мер и пока решение не принято. Суд решил отложить применение правила и запросить у российского правительства подробную информацию о состоянии здоровья заявителя и все медицинские документы, а также информацию о том, как обеспечены его права. Сделать это российские власти должны до 29 июня.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров говорит, что в Москве уже получили запрос ЕСПЧ и даже запросили необходимую информацию у ФСИН. Ничего сверхъестественного в таком запросе нет, отмечает он: суд достаточно часто использует соответствующее правило регламента, чтобы запросить у государств информацию о состоянии здоровья того или иного осужденного.

Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев говорит, что Конвенция предусматривает обязательное уведомление страны гражданства заявителя, если он жалуется на другое государство. Какие-то страны при этом более активно выступают в поддержку своих граждан, какие-то - реже. Но следует понимать: когда речь идет о применении обеспечительных мер, они не обязательно могут быть в пользу заявителя, предупреждает эксперт Коротеев: суд также может обязать его самого прекратить голодовку, и это достаточно типичная мера. Он напоминает, что ранее ЕСПЧ уже обратился к Сенцову с призывом сделать это.

Политолог Алексей Макаркин говорит, что у сложившейся ситуации мало шансов на разрешение в рамках российско-украинских отношений, но какие-то определенные шаги могут быть сделаны в ходе подготовки к российско-американской встрече на высшем уровне, если она состоится. Он напоминает, что традиционно российские власти делали красивые шаги и демонстрировали смягчение режима перед спортивными мероприятиями, но и в преддверии встречи Путина с Трампом какие-то жесты будут востребованы. Освобождение американских сидельцев, конечно, выглядело бы более эффектным, но таких у нас сейчас вроде бы нет, поэтому могут вспомнить и про украинских.