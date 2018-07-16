Французское торгпредство не смогло жить по российским законам

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин Dmitri Lovetsky / AP

Французские власти приняли решение о закрытии представительства по торговле и инвестициям (аналог торгпредства) посольства Франции в Москве, обеспечивающего деятельность Business France в России. Решение вступает в силу 16 июля 2018 г. в связи с уведомлением российских органов власти о том, что деятельность компании в рамках французского законодательства отныне запрещена, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе посольства.

Условия деятельности Business France ухудшались на протяжении нескольких месяцев, подчеркнули в посольстве. В частности, речь идет о нескольких незаконных арестах, наложенных на банковский счет Business France, несмотря на то что он защищен Венской конвенцией, а также о выдворении директора организации, обладающего дипломатическом паспортом. «Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», - говорится в пресс-релизе.

Business France - это французская государственная организация, которая оказывает помощь французским фирмам при экспорте их продукции и занимается развитием малого и среднего бизнеса. Деятельность организации охватывает сегодня 124 страны.

Как сообщил ранее «Интерфакс», российский МИД лишил представительство по торговле и инвестициям дипломатического статуса после обвинения в коммерческой деятельности. Однако представитель МИДа заявил агентству, что министерство не было уведомлено о решении французских властей, а Россия давно предлагает урегулировать вопрос статуса французского торгового представительства в соответствии с российским законодательством. «Если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей», - цитирует «Интерфакс» представителя МИДа.

«Мы получили письма, в которых МИД России требовал «узаконить» деятельность Business France в России», - пояснил «Ведомостям» французский дипломатический источник. По его словам, Business France действительно ведет коммерческую деятельность, но она представляет собой, по сути, консалтинговые услуги французским фирмам, которые, стремясь расширить производство и выйти на российский рынок, зачастую больше доверяют в таких вопросах государственному агентству, чем частным консалтинговым компаниям. «Business France анализирует ситуацию на рынке, затем, если ситуация для фирмы благоприятная, помогает, организовывает встречи b2b. Но оплата консалтинговых услуг происходит во Франции, через российские счета ничего не идет», - подчеркивает собеседник. Он также отмечает, что по французскому законодательству такое представительство может существовать в любом посольстве мира, а по условиям Венской конвенции 1969 г. любая страна может иметь при посольстве торговое представительство. Требования российского МИДа в данном случае противоречат нормам международного права, убежден собеседник.

Деятельность Business France способствует укреплению сотрудничества Франции и России в сфере бизнеса и инвестиций, добавляет он: «Именно Business France занималась организацией участия Франции в Петербургском экономическом форуме в мае этого года, где присутствовал президент Эмманюэль Макрон. Постоянно устраиваются разные выставки и совместные проекты. Неизвестно, чем руководствуется российский МИД, но его стратегия абсолютно неправильна».

В марте 2018 г., также «в связи с неурегулированностью статуса», было закрыто представительство Британского совета в России. Но это решение было принято по инициативе МИД России в рамках ответных мер на высылку из Великобритании российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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