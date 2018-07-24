Самые полезные депутаты оказались не самыми активными

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Эксперты посчитали Павла Крашенинникова и Ирину Яровую самыми полезными депутатами Антон Новодережкин / ТАСС

Эксперты в очередной раз попытались «оцифровать» деятельность парламентариев: политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили четвертый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». В первую десятку вошли три депутата, имевшие отношение к скандалу с обвинениями Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к думским журналисткам. Сам Слуцкий оказался на 7-й строчке, а 1-е и 4-е места заняли соответственно председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по труду Ярослав Нилов – члены комиссии по депутатской этике, оправдавшей Слуцкого (это решение привело к бойкоту Думы десятками СМИ). В первую пятерку вошли также три единоросса – зампреды Думы Ирина Яровая и Александр Жуков и зампред партийной фракции Андрей Исаев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций в рейтинг не вошли, поскольку имеют заведомо больше возможностей проявить себя, чем другие депутаты, пояснили авторы.

Общий рейтинг депутатов рассчитывался по четырем параметрам. Индекс активности в Думе учитывает отношение числа выступлений депутата и внесенных им законопроектов к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию, индекс народного голосования – отношение голосов за депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших, индекс медийности отражает число упоминаний о депутате в СМИ, а индекс работы в регионе составляется по оценкам местных экспертов. Это не первая попытка оценить заслуги депутатов: близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ с 2015 г. делает «Рейтинг законотворцев».