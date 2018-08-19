Прокуратура предложила не считать бизнесом сделки с государством

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В случае одобрения идеи Генпрокуратуры шансы бизнесменов попасть под арест резко возрастут Сергей Коньков / ТАСС

В Генпрокуратуре не видят необходимости вводить запрет на продление срока ареста предпринимателей, если по их делам не ведутся активные следственные действия. Об этом заявила в пятницу представитель ведомства Анна Анненкова на заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене.

Проработать вопрос о прекращении подобной практики президент поручил Верховному суду и Генпрокуратуре год назад. «Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены», – сказал Владимир Путин. Но арест по-прежнему часто используют как метод конкурентной борьбы, говорит исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров. По его данным, на начало 2018 г. по экономическим статьям в СИЗО находилось почти 6000 человек, а ежегодное снижение на 400–500 человек в основном происходит за счет тех, кому избирают домашний арест (их число достигло 5000 человек). Получается, что эти люди на время следствия выпадают из делового оборота вне зависимости от того, чем закончится дело.