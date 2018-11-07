Кремль назвал причину отмены переговоров Путина и Трампа во Франции

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Причиной отмены полномасштабного саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября стали опасения французской стороны, что саммит отвлечет внимание прессы и публики от запланированных на тот же день торжеств, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом журналистам в среду рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и у СМИ — это вполне понятно. Но с учетом этого французские коллеги после того, как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий — 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Форума мира», — сказал Ушаков.

По его словам, «свои опасения на этот счет французские партнеры активно доводили и до российской, и до американской сторон». «И с учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита G-20», — пояснил помощник российского президента.

Сейчас у России и США есть договоренность о краткой встрече Путина и Трампа в Париже. Очевидно, беседа состоится во время ланча, который президент Франции Эммануэль Макрон планирует устроить в Елисейском дворце, предположил Ушаков. На этом ланче, помимо Путина и Трампа, ожидается около 50 глав государств и руководителей правительств, принявших приглашение Макрона. После краткой встречи Путина и Трампа в Париже будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в конце ноября в Буэнос-Айресе, сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, саммит в Буэнос-Айресе уже готовится: «Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи, и, очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов». Из слов Ушакова следует, что в Буэнос-Айресе не планируется беседы двух президентов с глазу на глаз, как это было в июле в Хельсинки; они будут говорить в присутствии своих делегаций. Планов принятия итоговой декларации или подписания каких-либо документов по итогам встречи пока нет, ответил журналистам Ушаков.

Встреча Путина и Трампа в Париже должна стать первым звеном в целой цепочке их контактов, которые обсуждались во время недавнего визита в Москву советника президента США Джона Болтона, следует из слов Ушакова. Вслед за встречей в Буэнос-Айресе обсуждалась возможность организации двусторонних визитов президентов, отметил он. Ушаков напомнил, что Трамп ранее говорил, что хотел бы видеть Путина в США в начале 2019 г. «Но конкретно эта тема еще не обсуждалась», — отметил он.

Путин и Трамп пересекались уже три раза, но полноценные переговоры были только однажды – летом 2018 г. в Финляндии. Следующая полноформатная встреча должна была состояться в воскресенье во Франции, куда мировые лидеры приедут на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Но в начале ноября Трамп сообщил, что запланированная встреча вряд ли состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял изменение планов «очень насыщенной повесткой», которая делает проведение переговоров «затруднительным».

«Коммерсантъ» со ссылкой на европейский дипломатический источник писал, что отменить переговоры Путина и Трампа попросил президент Франции Эмманюэль Макрон, «чтобы они не затмили подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи».

«Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 г. сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, "се ля ви»,— утверждал собеседник издания.

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