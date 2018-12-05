Путин объяснил интерес власти к волонтерам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Поддержка волонтерства – один из любимых проектов Кириенко Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент России Владимир Путин второй раз подряд приехал на международный форум добровольцев, который курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Государство продолжит поддерживать волонтерское движение, пообещал он: «Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 г. Разумеется, волонтерское движение будет продолжаться, и, разумеется, будет продолжаться государственная поддержка волонтеров. Вот скоро мы с коллегами на Госсовете будем об этом говорить – что еще можно сделать, чтобы помочь вам дополнительно». Позже Путин сказал журналистам, что возможно увеличение государственных грантов, которые уже определены для волонтеров.

Путин впервые постарался объяснить, почему власти ими заинтересовались: «В волонтерском движении, наверное, больше всего сконцентрированы такие замечательные человеческие качества, как отзывчивость, доброта, терпимость и гражданственность. Именно гражданственность, я сейчас скажу почему. Просто, действуя таким образом, как вы, – помогая людям в больницах, хосписах, заботясь о сохранении наших лесов, фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира на спортивных, политических мероприятиях, вы совершаете очень важное действие не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам. А таких шоков всегда, во все времена было достаточно. И у нас тоже много».