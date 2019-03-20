Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения Керимову

Евгений Разумный / Ведомости

Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову. По информации издания, сенатор уже приезжал к прокурору для ознакомления с новым обвинением и покинул «дворец правосудия» под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро.

«Сулейман Керимов находится на своем рабочем месте в Москве. В настоящее время его адвокат обжалует незаконное и необоснованное обвинение», – сказал «Ведомостям» помощник сенатора Алексей Красовский.

В свою очередь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр подтвердил РИА «Новости» предъявление новых обвинений Керимову. «Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», – пояснил он. По его словам, сенатор «помещен под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в 20 млн евро».

По данным Nice-Matin, речь идет о покупке сенатором нескольких вилл на Лазурном берегу, в том числе виллы «Hier». Ее сенатор «предположительно купил за 127 млн евро», пишет газета, однако согласно документам официально за объект он заплатил 35 млн евро. Как уточняет издание, новое обвинение предъявили после соответствующего запроса минфина Франции в прокуратуру Ниццы.

Керимов отвергает предъявленные ему обвинения, как и фактический владелец указанных в деле вилл – швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, сообщила французская радиостанция RFI. Штудхальтеру также предъявили обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов». Бизнесмен был отпущен под залог в размере 10 млн евро, отмечает RFI.

В заявлении, распространенном от имени Штудхальтера, говорится, что все предыдущие обвинения против него по подозрению в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 г., сообщает радиостанция. Так как генпрокуратура Франции не стала оспаривать решение суда, то статус бизнесмена был изменен на «ассистированного свидетеля», такой же статус решением суда был присвоен Керимову после снятия с него обвинений, напоминает RFI. «12 марта Штудхальтер снова был вызван в прокуратуру в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы «Hier»), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результате сделки с виллой «Hier», – цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin.

В ноябре 2017 г. французские власти задержали Керимова в аэропорту Ниццы. Позже он был отпущен под залог, сдав паспорт. Сенатора подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на юге Франции. Летом 2018 г. суд снял с Керимова все обвинения. Он получил обратно свои документы и вернулся в Россию. Прокуратура Ниццы считала, что настоящим владельцем фигурировавшей в деле недвижимости был не Штульдхальтер, а Керимов «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков».

Российские власти, в частности МИД и Совет Федерации, неоднократно ранее заявляли о готовности защищать Керимова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для защиты интересов сенатора будут приложены все возможные усилия. В поддержку Керимова в декабре 2017 г. 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшая французская награда за заслуги перед страной – «Ведомости») написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Среди подписавшихся под документом были бизнесмен Михаил Прохоров и президент Сбербанка Герман Греф.

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