Зеленский разрешил выдавать гражданство россиянам за политические преследования

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Президент Украины Владимир Зеленский разрешил выдавать украинское гражданство россиянам, которые «подверглись преследованиям за политические убеждения». Указ об этом опубликован на сайте украинского главы государства. Для того чтобы получить украинское гражданство, россиянин должен будет отказаться от своего гражданства и подать документ, который подтверждает преследование за политические убеждения. Этот документ, как уточняется в указе, представляет собой справку, выданную либо украинским МИДом, либо дипломатическим представительством Украины.

Указ также предусматривает упрощение процедуры выдачи гражданства «иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины». Речь идет, в частности, о людях, которые участвовали в «сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

В июле Зеленский предоставил украинское гражданство девяти иностранцам. Персональные данные этих людей в указе не раскрывались. Среди них, как писала Русская служба BBC, – пятеро россиян, в частности петербуржец Никита Макеев, который воевал в украинском подразделении «Азов» в 2014 г.

О том, что Украина будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов», и в первую очередь россиянам, Зеленский сообщил в апреле этого года. Он объявил об этом после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин не исключал, что упрощенная процедура может быть распространена на всех граждан Украины.

Путин после заявления Зеленского о выдаче гражданства россиянам подчеркивал, что если Россия будет выдавать украинцам свое гражданство, а Украина будет выдавать россиянам свое, то страны быстро придут «к общему знаменателю»: «У нас будет общее гражданство». Он отметил, что украинский и русский – это братские народы. «Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями, культурными, языковыми, историческими», – добавил тогда Путин.