Американцы нанесли авиаудар по сирийской зоне деэскалации в Идлибе

Американский авиаудар, несмотря на последствия, наносился практически по окраинам города Идлиб, говорит источник Abdulazez Ketaz / AFP

Американская авиация без уведомления России и Турции нанесла в субботу днем удар в сирийской зоне деэскалации Идлиб, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). С 6.00 утра того же дня по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в этой провинции, о чем были оповещены представители всех сторон конфликта, уточнили в ЦПВС. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору, поэтому боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратила полеты над Идлибом. И как раз в этот период США нанесли авиаудар в районе населенных пунктов Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, приведший, как утверждают в ЦПВС, к многочисленным жертвам и разрушениям.

По данным ЦПВС, свой удар американская сторона мотивировала необходимостью уничтожения пункта управления группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), угрожавшего безопасности граждан США. «Своими действиями США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», – заявили в ЦПВС, отметив, что сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий в Идлибе.

Американский авиаудар, несмотря на последствия, наносился практически по окраинам города Идлиб, где не было российских военнослужащих, и на приличном удалении от турецких наблюдательных пунктов Баркум, Тель-Тукан и Марет-эль-Артик, говорит военно-дипломатический источник «Ведомостей». Практического смысла в таких действиях не было – вероятно, США хотели напомнить всем о своем присутствии в регионе, полагает собеседник.

Мораторий на ведение боевых действий сирийскими войсками стал следствием переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшихся 27 августа на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, говорит источник «Ведомостей» в органах военного управления: это решение должно было разрядить обстановку на юге Идлиба, где в последние недели произошло несколько инцидентов между сирийскими и турецкими войсками. Обострение началось 19 августа, когда направлявшаяся к наблюдательному посту Морек колонна турецкой военной техники была обстреляна самолетами ВВС Сирии, посчитавшими, что турецкие военные везут помощь боевикам в Идлибе. Тогда погибло трое турецких военных. МИД Сирии счел такие действия Турции «вопиющим вмешательством», Минобороны Турции в ответ заявило, что такие шаги противоречат договоренностям Анкары и Москвы по Сирии, и добавило, что ожидает от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным в Сирии.

Сирийская армия и сейчас готова к дальнейшей зачистке Идлиба, говорит военный источник, но командирам незаконных вооруженных формирований в Идлибе дали, возможно, последний шанс присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах. Параллельно ведется работа с турецкими и сирийскими военными, продолжает собеседник «Ведомостей»: крайне важно не допустить столкновений между этими сторонами. В случае провокации со стороны боевиков сирийская армия оставляет за собой право на ответные действия, говорит он.

Руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин считает, что усилия Путина в Сирии могут быть связаны с предварительно оговоренным Эрдоганом намерением купить российские истребители Су-35 и Су-57. «Если это произойдет, то Эрдоган еще больше скатится в ситуацию зависимости от России в стратегических вопросах. Разумеется, за этим маячит перспектива ухода Турции из НАТО и обнажения южного фланга этой организации. Поэтому этот вопрос многократно более значим для Путина, чем Идлиб и Сирия в целом», – поясняет эксперт.