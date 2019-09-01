Бортко снялся с выборов главы Петербурга ради победы Беглова в первом туре

Владимир Бортко снялся с выборов в Петербурге вопреки воле партии Замир Усманов / ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил в пятницу в ходе теледебатов. По мнению экспертов, его уход был необходим для победы врио губернатора Александра Беглова в первом же туре.

На пресс-конференции Бортко рассказал, что предлагал и другим кандидатам сняться из-за возможных фальсификаций после того, как стало известно об открытии участков в Ленинградской и Псковской областях: «Если бы этого [снятия] не было, механизмы [фальсификаций] были бы исполнены на полную катушку – и появились бы 200 000–250 000 голосов. А я не хочу 17–18% и почетное второе место». Признав, что пройти муниципальный фильтр ему помог Смольный, Бортко назвал снятие своим спонтанным решением и сообщил, что отговорить его от этого пытался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Между тем на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский сообщил в Instagram, что обсудил с Бортко идею нового телепроекта об Отечественной войне 1812 г.

Бортко уже второй кандидат от парламентской партии, снявшийся с выборов в Петербурге: ранее депутат заксобрания от ЛДПР Олег Капитанов по приглашению Беглова занял пост в городском правительстве. Теперь у врио губернатора остались лишь два соперника – Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Бортко заявил, что в КПРФ не знали о его решении. Но человек в партии говорит, что депутат известил Геннадия Зюганова о своем намерении в начале прошлой недели. Партийцы уговорили Бортко не сниматься, но он вновь изменил решение. Коммунист допускает, что «Бортко использовали втемную как эмоционального человека», но считает более правдоподобной версию о том, что Беглов без этого не смог бы избраться в первом туре. В то, что Кириенко отговаривал Бортко сниматься, собеседник не верит. Зюганов заявил, что партийная оценка действиям депутата будет дана после выборов.

Человек, близкий к администрации президента, ранее говорил «Ведомостям», что рейтинг Бортко достиг почти 30% и это повышает вероятность второго тура. Другой собеседник, близкий к администрации, подтверждает, что до победы в первом туре Беглов не дотягивал: за него были готовы голосовать менее 50% от определившихся с выбором. Об угрозе второго тура говорят еще два человека, близких к администрации. «Ожидается, что часть пожилого электората, которая поддерживала Бортко, может сделать выбор в пользу Беглова», – добавляет один из них.

Теперь фамилия Бортко будет вручную вычеркнута из бюллетеней. Член горизбиркома Дмитрий Краснянский сказал «Интерфаксу», что КОИБы (электронные урны), установленные на четверти участков, предусматривают такую возможность: «Правда, там нужно действовать предельно аккуратно: чуть криво – и он читать не будет, это проблема, действительно. В таком случае КОИБ просто отключат». Один из собеседников «Ведомостей» считает, что в данном случае открываются «большие возможности для корректировки результатов выборов».

Снятие Бортко ничего не дает Беглову, так как его основной соперник – он сам, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «У Беглова нет сильных оппонентов, ситуация похожа на ту, что была в 2018 г. на выборах во Владимирской области, когда губернатор Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР. Легитимность же выборов – понятие, которое будет определяться правильно организованным голосованием, так что вопрос в том, пройдут ли выборы с честным подсчетом или, как обычно в Петербурге, со скандалами».

Снятие Бортко выгодно власти, поскольку ведет к снижению явки, а если она будет около 30%, то большинство пришедших избирателей будут провластными, считает политконсультант Валентин Бианки: «Что бы теперь кто ни говорил, все будут считать, что это власть организовала снятие Бортко, что идет в минус и для властей, и для Беглова в частности. Бортко, хотя он из творческой среды, – человек рациональный, встреча с Мединским может быть кусочком пазла, который эту ситуацию объясняет».