КПРФ назвала ошибкой решение Бортко сняться с выборов

Интерпресс / PhotoXPress

Решение режиссера Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга является большой ошибкой, он не имел права принимать его без согласования с партией, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «[Бортко] не имеет права принимать такие решения без коллегиального органа, который его выдвигал, а это конференция санкт-петербургского регионального отделения», – цитирует его ТАСС.

Афонин добавил, что не знает, что может стоять за решением Бортко. «Возможно, давление, возможно, еще какие-то вещи. Но наша позиция – бороться, идти на выборы и побеждать», – заключил зампред ЦК КПРФ, отметив, что партия постарается укрепить свои позиции в Санкт-Петербурге на муниципальном уровне.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко во время дебатов в пятницу заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал он. После этого кандидат покинул студию, в которой проходили дебаты. Бортко подчеркнул, что принял решение самостоятельно, без согласования с партией, и готов понести за это наказание. «Я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит», – пояснил режиссер.

Поводом дня снятия с выборов Бортко назвал планы властей организовать экстерриториальные участки в Псковской области и невозможность препятствовать этому решению. «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», – заявил режиссер.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Конкуренцию самовыдвиженцу Александру Беглову, исполняющему сейчас обязанности главы города, составят только Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Беглов, комментируя решение Бортко сняться с выборов, заявил, что некоторых подвела стрессоустойчивость: «Некоторых стрессоустойчивость подвела, и это жаль. Мы потеряли бойца» (цитата по телеканалу 78).