Москва готова продлить договор СНВ-3 менее чем на пять лет

После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 г. СНВ-3 остался единственным российско-американским документом, ограничивающим число развернутых в двух странах ядерных боезарядов и межконтинентальных баллистических ракет, а также предусматривающим обмен данными и взаимные инспекции (последний визит американских специалистов состоялся 24–26 ноября 2019 г.). По словам дипломатического источника «Ведомостей», несмотря на закрытые консультации, добиться прогресса в обсуждении не удалось: американцы выступают за включение в переговорный процесс по СНВ-3 китайской стороны (МИД Китая от вступления в договор уже отказался), Россия же стремится сохранить баланс сил исходя из двустороннего договора. Но время поджимает: заменить договор СНВ-3 до истечения срока действия его текущего варианта не удастся, признавал 1 ноября 2019 г. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.