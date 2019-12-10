Условия для прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе еще не созрели

По мнению директора франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьена, «никто из разумных людей не ожидал ни прорыва, ни провала». Но Франция все-таки, наверное, ожидала большего, учитывая, что для ее президента Эмманюэля Макрона ставки были достаточно высоки, отмечает эксперт. Саммит подтвердил, что очень трудно решать ядро проблем – политическую часть минских соглашений, продолжает Дюбьен. России они очень выгодны, так как отражают факт военного поражения Украины, а Зеленский в этом отношении пока демонстрирует те же «красные линии», что и Порошенко, хотя тональность и настрой несколько другие, поясняет эксперт. При оптимистичном сценарии, т. е. если достигнутые договоренности будут выполнены в ближайшее время, не исключено, что к весне можно будет взяться уже за более серьезные вопросы урегулирования. Однако не факт, что эти меры по обмену, прекращению огня и разведению сил будут действительно реализованы, сомневается Дюбьен: «Пока что мы все еще откладываем главную проблему – достижение мира в Донбассе, при том что время не играет нам на руку».