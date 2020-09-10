Что не так с имиджем кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис

Что не так с имиджем кандидата в вице-президенты США Камалы ХаррисПервая темнокожая женщина, претендующая на этот пост, путается в своих политических воззрениях
Сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которую Джо Байден пригласил вице-президентом, поначалу сама собиралась баллотироваться в президенты от демократической партии. Ее подвели две вещи: собственное прошлое и противоречивые политические воззрения.
Индийские корни
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