На первичных выборах в Аргентине победил «аргентинский Трамп»Голосование проходило на фоне экономического кризиса и рекордной инфляции в 116%
Лидер партии «Свобода наступает» аргентинский правый популист Хавьер Милей победил кандидата от правящей левоцентристской перонистской коалиции «Союз ради родины» министра экономики Серхио Масса на первичном голосовании, которое завершилось 13 августа.
За Милея проголосовало более 30% избирателей, в то время как за «Союз ради родины» – 26,4%. Второе место занял оппозиционный правоцентристский альянс «Вместе за перемены», суммарно набравший 28%, он выдвинет бывшего министра безопасности Патрисию Буллрич. Явка составила чуть менее 70% – самый низкий показатель за все время голосования на первичных выборах.
Победа в праймериз дает лидерам партий (которых внутри партий тоже определяет первичное голосование) право участвовать в выборах президента. Эти выборы, как и избрание парламента, запланированы на 22 октября. Партиям для участия в парламентских выборах надо набрать более 1,5% на праймериз, этот барьер преодолело пять партий. Согласно законодательству Аргентины, для победы на выборах президента достаточно набрать 45% голосов или 40% при условии, что отрыв от ближайшего конкурента составит не менее 10%.
После голосования Милей пообещал положить конец правлению «паразитической, коррумпированной и бесполезной политической касты» в стране. «Сегодня мы сделали первый шаг к восстановлению Аргентины», – заявил он.
52-летний политик занимает депутатское кресло в парламенте с 2021 г. Милей – поклонник бывшего президента США Дональда Трампа, выступает против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. В ходе кампании он предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, упразднить центробанк, существенно сократить государственный аппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.
Голосование прошло в условиях экономических трудностей, вызванных высокой инфляцией и девальвацией национальной валюты на фоне истощающихся валютных резервов. За первые полгода инфляция в стране превысила 50% и достигла 115% в годовом выражении – рекорд с 1991 г. Порядка 40% аргентинцев живут за чертой бедности. Усугубили экономические трудности в Аргентине пандемия COVID-19 и международный кризис на Украине, которые привели к росту цен на импортируемые энергоресурсы. Отток капитала и снижение доходов от экспорта привели к росту госдолга. За последние три года он вырос на $73 млрд и достиг рекордных $394 млрд.
Министр экономики Масса в ходе кампании обещал вывести страну из экономического кризиса и продолжить внешнюю политику действующего правительства. В прошлом году Буэнос-Айрес официально подал заявку на присоединение страны к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и объявил о нормализации отношений с Венесуэлой, которая находится в региональной изоляции. Хотя нынешняя администрация на словах осудила Россию в украинском кризисе, Аргентина не присоединилась к антироссийским санкциям и выступает против продажи оружия Киеву.
Неожиданная победа кандидата-популиста на первичных выборах – результат усталости аргентинского общества от правления традиционных политических сил – перонистов и правоцентристов, которые довели экономику страны до плачевного состояния, полагает профессор МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй. «Эти силы не смогли найти выход из тупика. В свою очередь, Милей представляет интересы тех избирателей, которые заинтересованы в выходе страны из экономического кризиса. Его инициатива об отказе от национальной валюты в пользу американского доллара и роспуск ЦБ, с их точки зрения, могут привести к нормализации ситуации», – отметил эксперт. Подобные идеи, продолжает Бурляй, выглядят экстравагантно, но их радикальность вызывает у населения определенные надежды на будущее. Впрочем, по мнению эксперта, даже в случае его победы на президентских выборах 22 октября вероятность успеха партии Милея на парламентских выборах весьма мала, что осложнит принятие таких радикальных мер.
Экономические проблемы Аргентины носят структурный характер, считает основатель компании BRICS+ Analytics, член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик. Высокий уровень инфляции свойственен Аргентине, в стране часто случались долговые кризисы и дефолты. Высокий уровень долга, бюджетные разрывы, проблемы с платежным балансом и потоками капитала, падение доверия к аргентинской экономике со стороны международных финансовых рынков – комплекс всех этих факторов оказывает серьезное давление на нацвалюту, поясняет Лисоволик. По его словам, фактический отказ от национальной валюты в пользу доллара США, предложенный кандидатом, сам по себе не решит проблему макроэкономических дисбалансов, связанных с дефицитом бюджета и торгового баланса. «Полная долларизация исходя из вышеперечисленных факторов маловероятна. Риторика, возможно, будет меняться. Не исключена привязка к доллару, но перспектива полного отказа от песо сомнительна. Даже если будет принято такое решение, через некоторое время от него откажутся», – заявил Лисоволик.
До октябрьских выборов еще достаточно времени, чтобы соперники Милея смогли дать ему серьезный бой за счет энергичных шагов, говорит заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Экономическая ситуация в Аргентине действительно очень тяжелая из-за высокого уровня госдолга и огромной инфляции. «Остро стоит вопрос социальных расходов, которые, с одной стороны, нельзя урезать без раздражения населения, но без их сокращения экономика страны так и не выйдет из кризиса. Что же касается радикальных идей Милея насчет долларизации и ликвидации ЦБ, большинство аргентинцев вряд ли готовы к такому повороту», – полагает эксперт. По словам Розенталя, такие реформы несут в себе риск экономических потрясений, чего аргентинцы не любят. «Пока эти заявления остаются только лозунгами. Во внешней политике в случае победы Милея на президентских выборах не следует ожидать потепления в отношениях с Россией», – заключил эксперт.