На первичных выборах в Аргентине победил «аргентинский Трамп»

До октябрьских выборов еще достаточно времени, чтобы соперники Милея смогли дать ему серьезный бой за счет энергичных шагов, говорит заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Экономическая ситуация в Аргентине действительно очень тяжелая из-за высокого уровня госдолга и огромной инфляции. «Остро стоит вопрос социальных расходов, которые, с одной стороны, нельзя урезать без раздражения населения, но без их сокращения экономика страны так и не выйдет из кризиса. Что же касается радикальных идей Милея насчет долларизации и ликвидации ЦБ, большинство аргентинцев вряд ли готовы к такому повороту», – полагает эксперт. По словам Розенталя, такие реформы несут в себе риск экономических потрясений, чего аргентинцы не любят. «Пока эти заявления остаются только лозунгами. Во внешней политике в случае победы Милея на президентских выборах не следует ожидать потепления в отношениях с Россией», – заключил эксперт.