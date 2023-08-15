Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами в преддверии региональных выборов

Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами в преддверии региональных выборовС зампредом Совбеза пообщаются главы, идущие от партии на выборы и возглавляющие списки в заксобрания
Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев планирует провести 24 августа встречу с главами регионов, которые примут участие в выборах от партии в сентябре. Об этом рассказали три близких к администрации президента источника «Ведомостей» и собеседник, близкий к партии власти.
По словам одного из источников «Ведомостей», встреча пройдет не только с кандидатами в губернаторы от «Единой России», но и с теми главами регионов, которые возглавляют партсписки на выборах в заксобрания субъектов РФ. Тему встречи на данный момент не обозначили, отметил другой собеседник.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов не подтвердил, но и не опроверг «Ведомостям» проведение встречи Медведева с губернаторами. При этом он отметил, что встречи председателя партии с главами регионов являются «доброй традицией, где можно сверить часы, обсудить планы развития регионов, скорректировать планы федеральной и региональной повестки».
Медведев проводил такую же встречу и в 2022 г., правда не перед выборами, а перед выдвижением кандидатов. Тогда партия выдвинула шесть губернаторов и шесть врио глав регионов. На губернаторских выборах было двое самовыдвиженцев – на тот момент врио главы Ярославской области Михаил Евраев и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.
На сентябрьских выборах 2023 г. будут избирать губернаторов 21 региона. Большинство глав регионов на выборы идут от «Единой России». Исключения составляют глава Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов – оба кандидаты КПРФ.
Впервые за долгие годы все действующие главы (за исключением коммунистов) идут от «Единой России». Самовыдвиженцев среди этих 19 человек нет (см. врез).
При этом в прошлом электоральном цикле в некоторых регионах представители власти шли на выборы самовыдвиженцами. Например, мэр Москвы Сергей Собянин и на тот момент врио главы Приморья Олег Кожемяко (ради этого в крае даже корректировали закон).
Кроме того, в этом сентябре пройдут выборы в 20 заксобраний. Списки «Единой России» в 15 из них возглавляют в качестве паровозов губернаторы: Радий Хабиров (Башкирия), Алексей Цыденов (Бурятия), Бату Хасиков (Калмыкия), Айсен Николаев (Якутия), Александр Цыбульский (Архангельская обл.), Александр Авдеев (Владимирская обл.), Игорь Кобзев (Иркутская обл.), Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Василий Голубев (Ростовская обл.), Василий Анохин (Смоленская обл.), Юрий Бездудный (НАО). В новых регионах врио глав также возглавляют списки на выборах в региональные парламенты.
19 глав регионов идут на выборы от «Единой России»
От партии на губернаторские выборы пойдут врио Чукотки Владислав Кузнецов, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, врио главы Омской области Виталий Хоценко, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Также партия выдвинула на выборы действующих глав регионов – Айсена Николаева (Якутия), Дмитрия Азарова (Самарская обл.), Глеба Никитина (Нижегородская обл.), Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Травникова (Новосибирская обл.), Станислава Воскресенского (Ивановская обл.), Михаила Ведерникова (Псковская обл.), Александра Гусева (Воронежская обл.), Сергея Цивилева (Кемеровская обл.), Василия Орлова (Амурская обл.), Александра Моора (Тюменская обл.), Сергея Носова (Магаданская обл.), Виктора Томенко (Алтайский край), Андрея Воробьева (Московская обл.) и Сергея Собянина (Москва).
В Хакасии список возглавляет кандидат от партии на губернаторские выборы, депутат Госдумы Сергей Сокол. В Ульяновской области губернатор – представитель КПРФ. В Ивановской и Ярославской областях нет головной части списка. В Забайкалье список единороссов возглавляет сенатор Баир Жамсуев, а не губернатор Александр Осипов.
Встречи Медведева и губернаторов важны для позиционирования партии, чтобы показать, что есть единый подход и единая программа у федерального центра и регионов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Электорально это укрепляет имидж «Единой России» как партии власти, – говорит он. – Для патерналистского электората значимо, что главы их регионов встречаются с лидером партии и что для исполнения обещаний, данных перед выборами, есть дополнительные гарантии. Предполагаю, что риторика на самой встрече и после нее будет именно в этом ключе».
Федеральный центр делает ставку на всемерное укрепление позиций «Единой России» и ее связки с губернаторами, поэтому политтехнологические отклонения от генеральной линии и игры в самовыдвижение более не приветствуются, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Они вредят имиджу партии, если первые лица в регионах от нее дистанцируются». Подобные встречи важны для Медведева, поскольку они напоминают о его лидерской роли в партии, считает эксперт: «В целом же это повод согласовать позиции центра и регионов перед выборами».
Туровский также отмечает, что тактика «паровозов» на выборах в заксобрания приносит пользу единороссам, поскольку ориентирует и избирателей, и госаппарат на эту партию: «Местами, хотя и не везде, партии помогает и личный рейтинг губернатора. В ином случае партии приходится искать других политиков или общественников, но на первом месте в списке они всегда выглядят слабее губернаторов».
В подготовке материала принимал участие Максим Иванов