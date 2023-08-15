Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами в преддверии региональных выборов

Встречи Медведева и губернаторов важны для позиционирования партии, чтобы показать, что есть единый подход и единая программа у федерального центра и регионов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Электорально это укрепляет имидж «Единой России» как партии власти, – говорит он. – Для патерналистского электората значимо, что главы их регионов встречаются с лидером партии и что для исполнения обещаний, данных перед выборами, есть дополнительные гарантии. Предполагаю, что риторика на самой встрече и после нее будет именно в этом ключе».