В Москве состоялся первый раунд дебатов кандидатов на пост мэра

Закон о дебатах

Согласно избирательному кодексу Москвы, в дебатах могут принимать участие только кандидаты лично. Городские телеканалы и радиостанции должны предоставить им бесплатное время в эфире. Кандидаты вправе получить до 30 минут в эфире по рабочим дням на каждом из каналов, при этом не менее 50% этого времени должно отводиться на дебаты. В случае отказа кандидата от дебатов его время в равной степени распределяется между конкурентами.