В Москве состоялся первый раунд дебатов кандидатов на пост мэра

В Москве состоялся первый раунд дебатов кандидатов на пост мэраДискутировали трое кандидатов
Первый раунд дебатов на выборах мэра Москвы прошел с участием трех кандидатов: вице-спикеров Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»), а также депутата Госдумы, руководителя московского отделения «Справедливой России» Дмитрия Гусева. Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов объяснил «Ведомостям» свое отсутствие накладкой в расписании. Встречи с избирателями были запланированы заранее, а «их лучше не пропускать», поэтому он предпочел их дебатам, но планирует присоединиться в 20-х числах августа.
Темой первых дебатов было развитие городского транспорта. «В первый день, когда я стану мэром, я пересажу всех чиновников из дептранса на общественный транспорт», – пообещал Даванков, начавший первый раунд дебатов. По его словам, плохо на ситуацию влияют уплотнительная застройка столицы, пробки и штрафы водителям. «Невозможно решить транспортную проблему, если мы не остановим строительство <...> «человейников», – считает кандидат от «Новых людей».
Гусев пообещал большому кругу людей бесплатный проезд: сначала для всех школьников, далее – для всех москвичей с детьми, на третьем этапе будет введен полностью бесплатный проезд для всех жителей столицы, для чего потребуется, по оценке Гусева, около 50 млрд руб. «Бесплатный. Проезд. Для всех. Москвичей», – чеканно начал он. Кроме того, он выступает за бесплатную ночную парковку для москвичей с 23 часов до 7 утра.
Закон о дебатах
Согласно избирательному кодексу Москвы, в дебатах могут принимать участие только кандидаты лично. Городские телеканалы и радиостанции должны предоставить им бесплатное время в эфире. Кандидаты вправе получить до 30 минут в эфире по рабочим дням на каждом из каналов, при этом не менее 50% этого времени должно отводиться на дебаты. В случае отказа кандидата от дебатов его время в равной степени распределяется между конкурентами.
Эту инициативу раскритиковал Чернышов: «Всю свою жизнь я занимаюсь образованием (ранее партиец некоторое время работал в Рособрнадзоре. – «Ведомости») <...> поэтому ко всем вопросам стараюсь подходить с умом». Кандидат предлагает «исключительно жизнеспособные инициативы»: убрать из центра все административные здания, отказаться от уплотнительной застройки, произвести ревизию транспортных знаков. «Главные в городе – москвичи <...> они должны стоять на первом месте», – расставил приоритеты Чернышов.
Также кандидаты поспорили о способах защиты от беспилотников. В программе Гусева есть так называемый московский купол. Даванков эту идею счел нереалистичной, полагая, что для ее реализации понадобится несколько триллионов рублей (расчеты никто из них не привел).
В качестве альтернативы у него есть свое решение, которое он назвал «камеры в небо». По его задумке треть московских камер видеонаблюдения надо направить вверх, тогда, как верит Даванков, они будут фиксировать беспилотники, что позволит организовать sms-оповещение жителей столицы. «Я не помню, чтобы посадили хоть одного закладчика наркотиков с помощью камер», – заявил он.
Рейтинг мэра Москвы Сергея Собянина и без дебатов достаточно высок. «Если кандидат от власти идет на дебаты, он тем самым ставит других кандидатов на один уровень с собой, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – При этом он в этой схеме выборов представляет власть, государство, а они просто политики».
Как показал опрос Russian Field, cобирающиеся на выборы москвичи мало знают о его конкурентах: Зюганова знает 52% опрошенных в данной категории, Чернышова – 19%, Гусева – 15%, Даванкова – 8%. 3% опрошенных затруднились с ответом или заявили, что не знают ни одного из кандидатов. Собянин же известен 96% респондентов. При этом среди намеревающихся голосовать 66% отдали бы голос за Собянина.