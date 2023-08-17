«Единая Россия» ждет в новых регионах результат выше среднестатистического

«Единая Россия» ждет в новых регионах результат выше среднестатистическогоВ партии установили KPI для выборов там
«Единая Россия» установила KPI для результатов выборов депутатов в законодательные собрания в новых регионах. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника – в «Единой России» и близкий к администрации президента.
Самый высокий результат на выборах единороссы планируют получить в ДНР, затем в ЛНР, следом идут Запорожская и Херсонская области, утверждает один из собеседников. Выборы 10 сентября в этих четырех регионах будут проходить только по партспискам.
Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, курирующий от партии выборы в новых регионах (проходят впервые после присоединения к РФ), не подтверждает наличие KPI и говорит, что в партии ориентируются на социологию. По его словам, у «Единой России» в новых субъектах РФ очень высокий уровень поддержки.
Референдумы на четырех территориях прошли 23–27 сентября 2022 г. Тогда, по данным местных избиркомов, за вхождение в состав РФ в Херсонской области высказались 87,05% избирателей, в Запорожской – 93,11%. В республиках результаты были выше. В ЛНР – 98,42%, в ДНР – 99,23% избирателей. Явка составила 76,8%, 85,4, 92,6 и 97,51%.
По словам двух близких к администрации президента собеседников «Ведомостей», сравнивать KPI для «Единой России» с показателями референдума 2022 г. некорректно. Теперь речь идет о распределении голосов среди российских партий, из которых предпочтение будет отдано единороссам, уверен один из них.
Корректнее сравнивать будущие результаты со среднестатистическими результатами выборов в РФ, добавляет собеседник. Они наверняка будут в пользу новых регионов, говорит он.
О чем говорят цифры
Если в среднем по стране у партии поддержка около 40% (вероятно, речь об электоральной поддержке по соцопросам. – «Ведомости»), то для «Единой России» в новых регионах на выборах она может быть до двух раз больше, полагает еще один источник «Ведомостей». К примеру, в 2022 г., по подсчетам «Ведомостей», средний результат «Единой России» на выборах в законодательные собрания составил 62%.
Кроме того, ВЦИОМ 14 августа опубликовал результаты опроса о выборах в новых регионах. Согласно ему, в ДНР планируют принять участие в выборах в народный совет 55% избирателей, в ЛНР – 63%, в Запорожской области – 68%, в Херсонской – 60%.
В ДНР от числа тех, кто определился с выбором, за «Единую Россию» проголосовать хотят 83%, за ЛДПР – 8%, за «Справедливую Россию» – 4%, за КПРФ – 3%. В ЛНР от тех, кто определился с выбором, за «Единую Россию» – 80%, за ЛДПР – 10%, за КПРФ – 5%, за «Справедливую Россию» – 2%.
Пока списки всех пяти парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), «Новые люди») зарегистрированы только на выборах в парламент ЛНР. В ДНР и Запорожской области, где также пройдут выборы в региональные парламенты, зарегистрированы списки ЛДПР и СРЗП.
На выборах депутатов Херсонской областной думы пока не зарегистрирован ни один партийный список – избирком лишь заверил четыре списка (все парламентские партии, за исключением «Новых людей», которые не выдвигали кандидатов). Регистрация планируется, когда партии сдадут по второму пакету документов, сообщила «Ведомостям» председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.
В Запорожье от числа тех, кто определился с выбором, за «Единую Россию» – 89%, за «Справедливую Россию» и КПРФ – по 3%, за ЛДПР – 4%. В Херсонской области от числа тех, кто определился с выбором, за «Единую Россию» – 80%, за КПРФ – 8%, за «Справедливую Россию» – 5%, за ЛДПР – 3%.
За «Новых людей» почти везде готов проголосовать лишь 1%, только в Херсонской области от числа тех, кто определился с выбором, – 3%.
Что говорят партии
В КПРФ ставят задачу получить по спискам 15–17% на выборах в заксобрания, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Он называет опрос ВЦИОМа «формирующим»: «Даже в украинские времена там была популярна компартия <...> Вилка, которую показывает наша социология, у КПРФ – от 10 до 25%».
ЛДПР рассчитывает подтвердить «по факту уже сложившийся и заслуженный» статус «партии номер 2», сообщил депутат Госдумы и партийный куратор ДНР Владимир Кошелев (в нижней палате партия занимает третье место). «Результат будет на уровне общероссийского результата ЛДПР», – уверен депутат Госдумы, куратор Запорожской области в партии Станислав Наумов.
«Справедливая Россия» везде планирует преодолеть 5%-ный барьер, создать фракции в региональных парламентах, сказали в пресс-службе партии.
Скорее всего, в новых регионах будут представлены не все парламентские партии, говорит один из собеседников «Ведомостей». Он называет среди тех, кто пройдет в заксобрания, «Единую Россию», ЛДПР и КПРФ. О том, что не все думские партии пройдут в заксобрания регионов, говорил и еще один источник. В частности, речь шла о «Новых людях» (не выдвинулись в Херсонской области).
Впрочем, по словам близкого к руководству партии источника «Ведомостей», такой вариант маловероятен. Нужно показать, что в регионах присутствуют все партии, они часть общей системы, говорит он.
Как считать голоса
Центризбирком (ЦИК) сейчас не публикует количество избирателей в этих четырех субъектах РФ (обычно это делают каждые полгода). В соответствующем разделе на сайте ЦИК стоит ссылка на п. 4.6 Положения о госсистеме регистрации избирателей в России. Там описано, как осуществляется учет избирателей, но не разъясняется, почему эта информация не публикуется.
«Ведомости» 31 января 2022 г. писали, что эта информация будет закрыта. Источники отмечали, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение, при котором по российскому законодательству выборы не проводятся.
Руководители избиркомов в этих регионах называли СМИ примерное количество избирателей: в ДНР – 2 млн, в Запорожье – 496 000, в Херсонской области – 600 000. По ЛНР данных не было.
Законодательство ради избрания заксобраний скорректировали, сделав возможным исключения из общего порядка ради первых выборов в новых субъектах РФ: теперь регионы могут попросить ЦИК провести кампанию, если на это дадут добро силовики.
Чтобы в выборах могло принять не меньше избирателей, чем на референдумах в 2022 г., было принято решение о создании экстерриториальных участков, говорил источник, близкий к АП. Это дает возможность жителям в других регионах принять участие в голосовании, отмечал он.
Поправки в избирательное законодательство, которые вводят экстерриториальные участки, были приняты в 2023 г. Зампред ЦИК Николай Булаев 28 июня говорил, что комиссии новых субъектов создадут 328 таких участков в 81 регионе, где смогут проголосовать граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В подготовке материала участвовали Александр Тихонов и Александр Соколов