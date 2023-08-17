«Единая Россия» ждет в новых регионах результат выше среднестатистического

Скорее всего, в новых регионах будут представлены не все парламентские партии, говорит один из собеседников «Ведомостей». Он называет среди тех, кто пройдет в заксобрания, «Единую Россию», ЛДПР и КПРФ. О том, что не все думские партии пройдут в заксобрания регионов, говорил и еще один источник. В частности, речь шла о «Новых людях» (не выдвинулись в Херсонской области).