МИД озаботился жильем для послов и постоянных представителей при международных организациях

Претендовать на жилье в РФ от УДП смогут те, кто занимает должность более года. Жилплощадь будет предоставляться послам и постпредставителям при наличии ходатайства МИДа и в случае, если они не получали субсидию для приобретения жилья по другим основаниям. Учет тех, кому нужно жилье, будет вести комиссия по жилищным вопросам в аппарате МИДа. Основания для получения жилья прописаны в закрытом указе президента от 28 декабря 2008 г. («Об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений, управление и распоряжение которыми возложено на УДП РФ»).