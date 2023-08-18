МИД озаботился жильем для послов и постоянных представителей при международных организациях

МИД озаботился жильем для послов и постоянных представителей при международных организацияхВедомство предлагает УДП предоставлять им жилье, поскольку они не получают соответствующих субсидий
Чрезвычайным и полномочным послам и постоянным представителям России при международных организациях в России будет предоставлять жилье управление делами президента (УДП). Разработанный МИДом проект указа президента опубликовали на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости». «Ведомости» направили запросы в МИД и УДП.
Претендовать на жилье в РФ от УДП смогут те, кто занимает должность более года. Жилплощадь будет предоставляться послам и постпредставителям при наличии ходатайства МИДа и в случае, если они не получали субсидию для приобретения жилья по другим основаниям. Учет тех, кому нужно жилье, будет вести комиссия по жилищным вопросам в аппарате МИДа. Основания для получения жилья прописаны в закрытом указе президента от 28 декабря 2008 г. («Об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений, управление и распоряжение которыми возложено на УДП РФ»).
В пояснительной записке говорится, что указ подготовлен в связи с протоколом совещания у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко от 3 сентября 2021 г. «в целях усиления социальной защищенности чрезвычайных и полномочных послов РФ в иностранных государствах и постоянных представителей РФ при международных организациях». МИД, являясь участником госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», предоставляет сотрудникам дипслужбы, занимающим должности федеральных государственных гражданских служащих, субсидии на приобретение жилья, говорится в записке. При этом должности послов и постпредов в реестр таких должностей не входят, поэтому они лишены возможности приобретать жилье за счет субсидий.
«Многие руководители российских загранучреждений, имеющие особые заслуги перед Отечеством и награжденные государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную работу, в том числе в странах со сложной общественно-политической обстановкой, в условиях чрезвычайного положения или вооруженного конфликта, достигнув предельного возраста, завершают дипломатическую карьеру, оставаясь проживать в стесненных условиях, нередко в составе двух и более семей», – говорится в записке. Необходимость ежегодного обеспечения жилыми помещениями коснется 2–3 завершающих дипломатическую карьеру работников, проживающих «в стесненных условиях либо не имеющих собственного жилья».
Предоставление УДП полномочий по выделению жилья послам будет способствовать укреплению социальной защищенности дипработников и повышению престижа службы, считают в МИДе.
Ранг чрезвычайного и полномочного посла присваивается указом президента по представлению министра иностранных дел. Согласно положению о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов ранг чрезвычайного и полномочного посла присваивается министру иностранных дел, первому замминистра, гендиректору МИДа, послам по особым поручениям, а также директорам департаментов, постпредам России при международных организациях.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которому указом президента был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, поддерживает инициативу МИДа: «Конечно, если федеральным чиновникам предоставляют квартиры или субсидии на их покупку, то почему этого не делать и для послов, тем более людей с таким рангом в России не так много». По словам Калашникова, эти люди работают долгое время на государство, «ездят по странам», но, вернувшись в Россию, не успевают заслужить себе жилье.
В подготовке статьи участвовал Владимир Кулагин