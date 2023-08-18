Выдвиженцы парламентских партий выбыли с выборов разных уровней

Выдвиженцы парламентских партий выбыли с выборов разных уровнейКак прошла регистрация кандидатов на региональных выборах
9 августа завершился этап регистрации кандидатов на региональных выборах в большинстве субъектов РФ за исключением новых (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там срок подачи документов продлится дольше (до 17 августа) из-за специфики выборов во время военного положения.
Как говорила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, в бюллетенях в единый день голосования 10 сентября будет представлена 21 партия из 25 имеющих право участвовать в выборах, свои кандидатуры выдвинули свыше 75 000 человек, включая 12 000 самовыдвиженцев.
Памфилова обратила внимание на низкий процент отказов в регистрации. В частности, на дополнительных выборах депутатов Госдумы (пройдут в четырех регионах: Липецкой области, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае и Крыму) не было ни одного отказа.
«Ведомости» подсчитали, насколько широк охват выборов партийным участием (с учетом того, что регистрация в новых регионах еще не завершилась):
«Единая Россия»
Довыборы в Госдуму: везде
В заксы: везде
Губернаторские: везде, кроме Орловской области КПРФ
Довыборы в Госдуму: везде В заксы: везде Губернаторские: везде, кроме Алтайского края и Приморья
ЛДПР
Довыборы в Госдуму: везде
В заксы: везде
Губернаторские: везде, кроме Амурской области
«Новые люди»
Довыборы в Госдуму: нигде
В заксы: везде, кроме НАО
Губернаторские: Амурская, Орловская, Самарская области, Москва
«Справедливая Россия – за правду»
Довыборы в Госдуму: везде
В заксы: везде
Губернаторские: везде, кроме Якутии, Хакасии, Нижегородской, Омской, Орловской, Псковской, Смоленской областей
При этом ряд статусных выдвиженцев на выборах разного уровня все же не смогли пройти процедуру регистрации. К примеру, избирком отказал в регистрации независимым депутатам Волгоградской городской думы Илье Кравченко и Дмитрию Крылову (оба баллотировались в качестве самовыдвиженцев). У первого забраковали часть собранных в его поддержку подписей избирателей, второго не зарегистрировали из-за распространения экстремистских материалов.
Экс-глава фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга Ира Овчинникова, покинувшая партию власти после поражения на праймериз и участвовавшая в выборах в новый созыв в качестве самовыдвиженца, получила отказ в регистрации из-за недействительности части подписей избирателей, но оспорила его в суде. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал избирком зарегистрировать Овчинникову.
Список «Новых людей» не был зарегистрирован на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. «Яблоко» в нынешней избирательной кампании будет участвовать в муниципальных выборах и двух кампаниях по довыборам в Госдуму (в Карачаево-Черкесии и Красноярском крае). Партия не выдвинула списки в заксобрания ни в одном из 20 регионов, кандидаты-одномандатники не смогли зарегистрироваться.
Избирательная комиссия Хакасии отказала в регистрации на выборах в Верховный совет списка партии «За справедливость!» (ПАРЗАС) из-за недействительности части подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов.
В Рязани избирком отказал в регистрации на выборах в городскую думу выдвиженке КПРФ зоозащитнице Ирине Генераловой, поскольку та скрыла сведения о судимости.
Представляющая Алтайский край член фракции КПРФ в Госдуме Мария Прусакова, не сумевшая собрать достаточное количество подписей местных депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора, планирует организовать протестное голосование. Избирателей, которые придут на участки, она просит фактически испортить бюллетень. Тем же, кто будет голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, она предложит проголосовать за одного из своих оппонентов из числа выдвиженцев от парламентских партий. По словам Прусаковой, коммунисты «единогласно приняли решение по трем фамилиям». Это Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия») или Владислав Вакаев («Новые люди»). При этом 15 августа Вакаев сообщил в своем Telegram-канале об отказе от участия в выборах: он поддержит действующего губернатора-единоросса Виктора Томенко. В региональном отделении «Новых людей» заявили, что это единоличное решение кандидата.