Выдвиженцы парламентских партий выбыли с выборов разных уровней

Представляющая Алтайский край член фракции КПРФ в Госдуме Мария Прусакова, не сумевшая собрать достаточное количество подписей местных депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора, планирует организовать протестное голосование. Избирателей, которые придут на участки, она просит фактически испортить бюллетень. Тем же, кто будет голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, она предложит проголосовать за одного из своих оппонентов из числа выдвиженцев от парламентских партий. По словам Прусаковой, коммунисты «единогласно приняли решение по трем фамилиям». Это Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия») или Владислав Вакаев («Новые люди»). При этом 15 августа Вакаев сообщил в своем Telegram-канале об отказе от участия в выборах: он поддержит действующего губернатора-единоросса Виктора Томенко. В региональном отделении «Новых людей» заявили, что это единоличное решение кандидата.