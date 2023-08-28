Результаты ДЭГ обнародуют только спустя несколько часов после окончания выборов

«Дело не в том, за сколько времени система подсчитает итоги, дело в выполнении тех процедур, которые предусмотрены порядком», – пояснил директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров. По его словам, потребуется дополнительное время на выгрузку списков избирателей и их подписание, на процедуру сборки ключа расшифрования, на которой будут присутствовать журналисты и все держатели частей ключа. После этого ключ будут загружать в систему. «На все это вместе час – это очень оптимистично, хотя на саму процедуру подведения итогов в системе больше 10 минут не требуется», – сказал Сатиров «Ведомостям». Артамонов, в свою очередь, гарантировал, что на процедуру уйдет «не больше двух часов» в каждом часовом поясе. «Два часа – это потолок, будем стараться в час укладываться», – уточнил он.