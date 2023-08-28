Результаты ДЭГ обнародуют только спустя несколько часов после окончания выборов

Результаты ДЭГ обнародуют только спустя несколько часов после окончания выборовРанее сообщалось, что они будут доступны почти сразу после закрытия участков
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих осенних выборах 2023 г. обнародуют спустя несколько часов после окончания голосования в каждом регионе. Об этом сообщил «Ведомостям» председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. В этом году ЦИК внес точечные изменения в порядок проведения голосования на выборах: теперь не надо будет дожидаться его окончания во всех субъектах РФ, итоги ДЭГ будут доступны по завершении выборов в конкретном регионе. Новую стратегию опробуют 25 регионов из пяти часовых поясов. Организаторы ДЭГ говорят: ждать завершения выборов во всех регионах не придется, но итоги будут доступны для публики в течение минимум часа после завершения голосования.
«Дело не в том, за сколько времени система подсчитает итоги, дело в выполнении тех процедур, которые предусмотрены порядком», – пояснил директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров. По его словам, потребуется дополнительное время на выгрузку списков избирателей и их подписание, на процедуру сборки ключа расшифрования, на которой будут присутствовать журналисты и все держатели частей ключа. После этого ключ будут загружать в систему. «На все это вместе час – это очень оптимистично, хотя на саму процедуру подведения итогов в системе больше 10 минут не требуется», – сказал Сатиров «Ведомостям». Артамонов, в свою очередь, гарантировал, что на процедуру уйдет «не больше двух часов» в каждом часовом поясе. «Два часа – это потолок, будем стараться в час укладываться», – уточнил он.
19 июля замглавы отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе при ЦИК Иван Киреев рассказывал, что комиссия приняла точечные изменения в порядок ДЭГ. «Теперь итоги ДЭГ будут подводиться по завершении голосования на конкретных выборах», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).
У людей есть запрос на большую мобильность, поэтому популярность ДЭГ среди избирателей растет, считает член ЦИК Антон Лопатин. При сохранении такой динамики регистрации на ДЭГ комиссия ожидает более 1 млн участников, добавил Сатиров. «Технология ДЭГ уникальна и не имеет аналогов в мире по своим криптографическим элементам, алгоритмам и подходам в вопросах безопасности», – подчеркнул Лопатин. По его словам, технология будет развиваться и «на каком-то этапе можно будет говорить о том, что во всей стране будет такая возможность, как ДЭГ». Планируется ли это сделать к президентским выборам 2024 г., он не уточнил. «Ведомости» писали, что на выборах 2024 г. будут применять онлайн-голосование только на тех территориях, где оно было опробовано минимум один раз.
Электоральный эксперт Станислав Андрейчук рассказал, как проходит процедура подсчета электронных голосов. После окончания голосования комиссия 15 минут ждет или принимает ранее выданные бюллетени, далее начинается офлайн-процедура сборки ключа расшифрования, она может занять от пяти минут до получаса. Потом начинается формальная процедура подписания списков избирателей ТИК ДЭГ: председатель комиссии подписывает цифровой подписью списки по каждым проходящим выборам. Поскольку одновременно проходящих в ДЭГ выборов много, то это тоже может занять от 15 минут до получаса. Только после этого начинается загрузка/подсчет бюллетеней и их сопоставление со списком избирателей. Это может занять всего несколько минут.
После этого результаты становятся доступны для обозрения. То есть само получение результатов из массива зашифрованных бюллетеней по всем выборам занимает время порядка одной или нескольких минут, резюмировал Андрейчук, но доступны они действительно спустя некоторое время.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев также считает, что нельзя исключать наличие технических сложностей, из-за которых возможно нарушение тайминга. Раньше скорость подсчета голосов, по мнению штаба, уменьшалась из-за функции переголосования, которая существовала в Москве на ДЭГ, сейчас она упразднена, напомнил он.
Андрейчук подчеркнул, что нужно разделять фактические результаты и официально оформленные. На выборах в 2022 г. Минцифры совместно с ЦИК только в 22.00 приступили к расшифровке результатов, а в 2021 г. на выборах в Госдуму результаты с некоторых онлайн-участков были опубликованы позже протоколов с традиционных участков.
Одной из причин задержки при подсчете могут быть DDoS-атаки и другие технические сбои, которые тоже надо учитывать, говорит электоральный юрист Роман Смирнов. Также на некоторых этапах протокольной части задействованы только люди, а не компьютеры, поэтому при задержках надо помнить о человеческом факторе, сказал Смирнов.