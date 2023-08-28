Фото Трампа под арестом привлекло рекордные $7,1 млн пожертвований его кампании

Фото Трампа под арестом привлекло рекордные $7,1 млн пожертвований его кампанииРепрессии против экс-президента мобилизуют его сторонников
Бывший президент США Дональд Трамп за трое суток после формальной процедуры ареста 24 августа в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г. привлек рекордные $7,1 млн пожертвований для предвыборной кампании. За 25 августа было собрано больше средств, чем за любой другой день предвыборных кампаний Трампа, – $4,18 млн. Всего за три недели активных судебных преследований экс-президент привлек около $20 млн. Об этом сообщил представитель Трампа Стивен Чунг в соцсети X (ранее известна как Twitter).
Как поясняют Politico и Bloomberg со ссылкой на источники, большая часть этих средств привлечена продажей мерча с фотографией политика во время ареста. Снимок напечатан на футболках, плакатах, наклейках, автомобильных бамперах со слоганом «Никогда не сдавайся». Цена товаров – от $12 до $34. Собеседник Bloomberg отмечает, что одним из решающих факторов стала публикация фотографии именно в переформатированной бизнесменом Илоном Маском соцсети Х.
Трамп стал первым среди бывших президентов США, обвиняемым и формально арестованным по уголовным делам, а опубликованная 24 августа фотография – первым в истории страны официальным тюремным фото экс-главы государства. Предвыборный штаб Трампа, кроме соцсетей, опубликовал его изображение на сайте для сбора средств на кампанию. При этом «арест» был сугубо процедурным: Трамп был отпущен через полчаса под залог $200 000.
Одним из пунктов обвинения прокурора в Джорджии было то, что во время выборов 2020 г. Трамп позвонил госсекретарю-республиканцу штата Брэду Раффенсбергеру и предлагал помочь «найти 11 780 голосов», чтобы победить в штате Джо Байдена. Экс-президент обвинения отрицает. Фигурантами по этому делу стали 18 человек, включая бывшего руководителя его администрации Марка Медоуза и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Все они также были сфотографированы при формальном аресте.
Обвинение по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии – четвертое в череде уголовных процессов против Трампа. 2 августа против него выдвинуто третье обвинение, связанное со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г., когда погибло пять человек. Это обвинение включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству». Ранее Трамп представал перед судом еще два раза. В апреле ему предъявили обвинение по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, в июне – по делу о хранении секретных документов в резиденции во Флориде.
Но уголовные дела не оказали серьезного влияния на популярность Трампа: по данным опросов 15–21 августа проекта RealClearPolitics, рейтинг экс-президента среди республиканцев – 55,4%. За его конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, готовы проголосовать лишь 14,3%.
По мнению политолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, комбинированная «судебная» атака на Трампа консолидирует его ядерный электорат внутри республиканской партии. «Арестная» фотография, имевшая целью унизить его, наоборот, стала, судя по ее монетизации, удачным образом готовности Трампа к борьбе, полагает Минченко. Политолог уверен, что Трамп прав, утверждая 23 августа в интервью бывшему телеведущему канала Fox News Такеру Карлсону, что у него нет достойных конкурентов-однопартийцев и поэтому он отказывается от дебатов с ними. «Он один имеет четкий образ, в отличие даже от ближайшего конкурента по потенциальным праймериз Десантиса. Остальные крайне размыты для избирателя», – говорит Минченко.
В краткосрочной перспективе «арест» в Джорджии – просчет демократов, он мобилизует и рядовых трампистов, и конгрессменов-республиканцев, считает директор Центра изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Но в среднесрочной перспективе оппоненты Трампа могут сорвать ему участие в праймериз и выборах, назначив максимально неудобные сроки слушаний – весной или в октябре 2024 г., полагает Рогулев. Так что исход борьбы еще не предрешен и она обостряется, заключает он.