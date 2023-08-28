Фото Трампа под арестом привлекло рекордные $7,1 млн пожертвований его кампании

Обвинение по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии – четвертое в череде уголовных процессов против Трампа. 2 августа против него выдвинуто третье обвинение, связанное со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г., когда погибло пять человек. Это обвинение включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству». Ранее Трамп представал перед судом еще два раза. В апреле ему предъявили обвинение по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, в июне – по делу о хранении секретных документов в резиденции во Флориде.