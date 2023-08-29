Руководство Госдумы будет чаще проводить выездные совещания совета палаты

Руководство Госдумы будет чаще проводить выездные совещания совета палатыПрактика, которая стала популярна в депутатские каникулы, продолжится и в ходе осенней сессии
Практика выездных совещаний Совета Госдумы в осеннюю сессию продолжится: эта инициатива признана удачной. Их будут проводить, скорее всего, в ходе региональных недель. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Госдуме и подтвердил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Куда ездили
Очередное выездное совещание совета прошло в подмосковном Королеве 28 августа. Спикер Вячеслав Володин, руководители фракций и профильных комитетов собрались в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Вместе с ними в заседании участвовал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По итогам поездки Володин заявил, что в бюджете на следующий год нужно предусмотреть меры поддержки центра подготовки космонавтов.
Темы поездок зачастую связаны с отраслями, которые сейчас критически необходимо развивать, отмечает один из собеседников «Ведомостей»: «Влияют и региональные выборы, поскольку появление федеральных политиков позволяет «подсветить» заслуги губернатора». Темами для обсуждения с участием депутатов становятся проблемы, которые требуется решить, говорит еще один источник. К примеру, он связывает визит в Королев с неудачей проекта «Луна-25».
Думские начальники стали активнее ездить в регионы в июне 2023 г., когда члены совета выехали в Мурманскую область. Там депутаты посетили Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «Новатэк», а депутатов сопровождал глава региона Андрей Чибис и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. На самом заседании обсуждались меры по развитию энергетической отрасли и расширение законодательной поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.
Затем в июле 2023 г. руководство Госдумы приезжало в Калининградскую область, где посетило автозавод «Автотор», провело встречу с главой региона Антоном Алихановым. Обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области и меры по противодействию санкциям.
Также в июле депутаты посетили новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. Логинова. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным они осмотрели комплекс, а темой, которая обсуждалась на выездном совещании совета нижней палаты, стало внедрение нового стандарта онкологической помощи в столице.
В Тверской области 15 августа совет обсуждал вопросы развития агропромышленного комплекса и поддержки сельских территорий. В совещании принимали участие глава региона Игорь Руденя и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
А в Нижегородской области 21 августа депутаты посетили Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева и обсуждали развитие речного пассажирского транспорта в России с губернатором области Глебом Никитиным, полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым, руководителем Росморречфлота Захарием Джиоевым и замминистра транспорта Александром Пошиваем.
Поездки в регионы активизировались после завершения сессии. Последнее пленарное заседание состоялось 26 июля, затем была одна региональная неделя, после чего депутаты месяц находятся на каникулах. После формального завершения каникул с 5 по 17 сентября у них будет две региональные недели, а первое пленарное заседание осенней сессии состоится 19 сентября – только тогда все депутаты должны появиться в Москве.
Что дальше
Любой выезд в регионы полезен, поскольку это дает возможность посмотреть, как на практике работают законы, которые принимает Госдума, говорит председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Комитеты также могут проводить выездные совещания – по одному в сессию: «Мы, например, недавно проводили такое совещание в Кабардино-Балкарии».
Практика выездных совещаний Совета Госдумы раньше тоже была, но руководство палаты проводило мероприятия за пределами Охотного Ряда реже, говорит Нилов. Такие совещания совета становятся полезной практикой, заявил «Ведомостям» Жуков. По его словам, они будут продолжаться уже в ходе сессии: «Результаты поездок обсуждаются на Совете Госдумы, затем появляются законодательные инициативы или поправки в бюджет, если нужно дополнительное финансирование для реализации того или иного вопроса, поднятого в ходе обсуждения на совещании».
Это позволяет посмотреть на проблемы, которые есть в разных регионах, и как в них развиваются разные отрасли промышленности, сказал «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев: «В Мурманске мы посещали завод по сжиженному газу компании «Новатэк», в Нижнем Новгороде – КБ, которое производит «Метеоры», и обсуждали в целом развитие речного транспорта, в Калининградской области было посещение промышленных объектов. Вообще, был большой разговор, как развивать этот регион, как обеспечить его связь с «большой землей». В Твери темой было сельское хозяйство».
Сейчас количество поездок Совета Госдумы в регионы увеличилось из-за того, что на Охотном Ряду наступили официальные каникулы, говорит Нечаев. Но он убежден, что осенью такие мероприятия не прекратятся, просто будут, скорее всего, проходить реже, на региональных неделях.
Фракции и комитеты вносят предложения, где еще проводить выездные совещания членов совета и по каким темам, говорит председатель комитета по промышленности Владимир Гутенев: «Наш комитет предложил регионы, связанные с оборонно-промышленным комплексом, с производством высокотехнологичной гражданской продукции. В начале осенней сессии будет сформирован план поездок – вероятно, один-два раза в месяц такие совещания будут проводиться».
Главы регионов считают, что приезд депутатов полезен для территории, говорит Гутенев: «По итогам совещания профильный комитет вместе с аппаратом председателя, экспертными советами готовят проект постановления Госдумы, где могут быть предложены различные шаги – поправки в бюджет, законодательные инициативы, обращения к председателю правительства».
В Калининграде депутаты посетили фабрику «Обсервер», которая производит инвалидные коляски с электроприводом, отметил депутат: «Было высказано предложение об изменениях в закон о госзакупках, чтобы простимулировать развитие отечественных производителей. Был подготовлен запрос в Минпромторге, и в скором времени, насколько мне известно, проблема так или иначе решится».
«Осенью у Госдумы будет напряженная работа, но уже назад пути нет. Но самое важное – дорабатывать то, что на них обсуждается, превращать высказанные предложения в законы или программы. А не делать это только ради пиара во время каникул, нельзя, чтобы это оставалось пустой говорильней. Поэтому по итогам потребуется много работы и нужно все довести до ума. Кроме того, предложения, которые высказываются на таких заседаниях, требуют дополнительного финансирования и большой согласительной работы с разными ведомствами», – говорит глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).
Хотя он предполагает, что в осеннюю сессию таких поездок станет меньше, чем летом, поскольку в ходе сессии они заменяются правительственными часами: «Но наверняка в ходе региональных недель такие совещания продолжатся».
Выбор региона для проведения совещаний Совета Думы зависит и от транспортного плеча – все визиты проходят одним днем, темы же для поездок выбираются из президентской повестки и без партийного окраса, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Он приводит в пример, что поездка в Мурманск у депутатов состоялась за месяц до поездки туда Владимира Путина. «В том числе начинают поступать предложения от фракций, и скоро от них отбоя не будет. Например, в конце весенней сессии первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предлагал посетить осенью «Россельмаш», – напоминает он. По мнению Склянчука, такими совместными выездами руководство Думы демонстрирует монолитность фракций и выходит за «стены кабинетов» на Охотном Ряду, что «повысит вес аргументов «с земли» при обсуждении различных тем с правительством».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов