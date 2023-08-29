Руководство Госдумы будет чаще проводить выездные совещания совета палаты

«Осенью у Госдумы будет напряженная работа, но уже назад пути нет. Но самое важное – дорабатывать то, что на них обсуждается, превращать высказанные предложения в законы или программы. А не делать это только ради пиара во время каникул, нельзя, чтобы это оставалось пустой говорильней. Поэтому по итогам потребуется много работы и нужно все довести до ума. Кроме того, предложения, которые высказываются на таких заседаниях, требуют дополнительного финансирования и большой согласительной работы с разными ведомствами», – говорит глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).