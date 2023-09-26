Вице-председатель Еврокомиссии приехал в Пекин за справедливостью в торговле

То, что сейчас представитель ЕС говорит о «снижении рисков», а не о «декаплинге», уже можно считать отчасти и успехом китайской дипломатии, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Он согласен, что это в целом свидетельствует о снижении напряжения в отношениях ЕС и КНР и даже небольшом сближении, но без прорывов в них. Китайцы по-прежнему пытаются убедить ЕС строить отношения с КНР без оглядки на США, и отчасти Брюссель пользуется этим подходом. При этом Брюссель все равно будет вводить дополнительные пошлины, например по электромобилям, уверен Луконин.