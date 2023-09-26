Вице-председатель Еврокомиссии приехал в Пекин за справедливостью в торговле

Вице-председатель Еврокомиссии приехал в Пекин за справедливостью в торговлеЕС пытается снизить напряжение в отношениях с КНР, но это можно сделать лишь до определенных пределов
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, отвечающий за вопросы торговли, находится с 23 по 26 сентября с официальным визитом в Китае. Как пишет South China Morning Post, до Пекина еврокомиссар посетил авторитетный экономический «Бунд-саммит» в Шанхае и город Сучжоу для встречи с бизнесменами.
К примеру, выступая в Шанхае, Домбровскис заверил, что ЕС будет придерживаться «узкого по масштабам и сфокусированного» подхода в сфере национальной безопасности, при этом отделяя его от «более широких вопросов, связанных с экономической устойчивостью или равных условий».
По словам замглавы ЕК, в ЕС сейчас обсуждают политику «снижения рисков» относительно Китая, а не «декаплинг» (decoupling, выражение, описывающее гипотетический разрыв экономических связей. – «Ведомости»). ЕС не намерен отделяться от Китая, но должен защищать себя, когда его открытостью злоупотребляют, подчеркнул он: «Мы также привержены свободной и справедливой мировой торговле. И справедливая – ключевое слово здесь».
При этом Домбровскис подверг критике внешнюю политику Китая, его позицию по боевым действиям на Украине. «Территориальная целостность всегда была для Китая ключевым принципом международной дипломатии. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая [по поддержке России]», – сказал он.
Уже в Пекине еврокомиссар посетил заседание десятого раунда диалога ЕС – КНР по экономике. Он предупредил, что Брюссель будет «настойчивым» в вопросах справедливой торговли и защиты своих интересов (цитата по сайту пресс-службы ЕС). Визави на переговорах в Пекине представителя ЕС был вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн.
В МИД КНР ранее говорили, что ЕС следует не обвинять партнера в появившемся дисбалансе в торговле, а снять санкции на экспорт, чтобы устранить эту проблему. Как ожидается, Китай будет требовать разъяснений относительно стратегии ЕС по снижению рисков (de-risking), которую там отказываются считать протекционистской, так как она не защищает интересы конкретной страны.
По итогам заседания Домбровскис заявил, что Брюссель и Пекин договорились возобновить постоянный диалог по макроэкономическим и финансовым вопросам. Он заверил, что европейский бизнес хочет оставаться частью «китайской истории успеха». Еврочиновник отметил, что ЕС не намерен разрывать все связи с Китаем, несмотря на шаги «по снижению экономической зависимости».
При этом Домбровскис, выступая в Университете Цинхуа, сказал, что Китай «мог бы многое сделать», чтобы снизить европейское восприятие рисков. В частности, в Брюсселе полагают, что Пекин не создает для иностранных игроков равные условия ведения бизнеса.
Принятый в 2023 г. закон о внешних связях, по которому КНР вправе принимать контрмеры против действий, которые угрожают ее суверенитету и нарушают международное право, и обновленный закон о борьбе со шпионажем оставляют «слишком много места для интерпретаций». «Это означает, что европейским компаниям трудно понять свои обязательства <...> фактор, который значительно снижает деловую уверенность и сдерживает новые инвестиции в Китай», – добавил Домбровскис.
Статистика во II квартале 2023 г. действительно зафиксировала падение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай до минимальных показателей за 25 лет наблюдения ($4,9 млрд). Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции 25 сентября назвал свою страну «правовой». «Китай является не источником риска, а надежной силой для предотвращения и устранения рисков», – выразил он позицию Пекина.
В то же время 13 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия начинает расследование в отношении субсидий КНР на производство электромобилей, так как мировой рынок «наводнен» дешевыми китайскими машинами (всего КНР производит их до 60% от мирового производства).
У ЕК будет до 13 месяцев, чтобы оценить, следует ли как минимум вводить тарифы выше стандартной ставки ЕС в 10% для автомобилей. В конце августа делегация США во главе с министром торговли Джиной Раймондо также прилетала в Китай с попыткой договориться о правилах «здоровой конкуренции». При этом Раймондо также подчеркнула, что Вашингтон не будет идти на компромиссы в сфере нацбезопасности.
Дисбаланс торговли ЕС с Китаем
По данным Eurostat, в 2022 г. он достиг почти 400 млрд евро (396 млрд евро)
Сейчас обе стороны – и ЕС, и КНР – держат руку на пульсе и пытаются выстроить диалог, так как точки напряженности понятны, говорит руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Евросоюз ставит целью преодолеть критическую зависимость от Китая, но это вряд ли удастся из-за структуры торговли – речь идет не о сырье, а о большом списке номенклатуры. Брюссель будет и дальше сохранять подход к Пекину, который описывается триадой «партнер, конкурент, системный соперник» с минимальным поддержанием ценностного соперничества.
Одной из конкретных целей Домбровскиса может быть попытка снизить сложившийся за последний год уровень напряженности, особенно после высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая недавно назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. В остальном стороны обсуждают экономические вопросы и взаимные инвестиции, каждая из сторон прибегает к ограничениям в чувствительных отраслях. Домбровскиса Белов называет «разумным еврокомиссаром», что видно и по тому, что сейчас он не делает акцент на тайваньской проблеме.
То, что сейчас представитель ЕС говорит о «снижении рисков», а не о «декаплинге», уже можно считать отчасти и успехом китайской дипломатии, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Он согласен, что это в целом свидетельствует о снижении напряжения в отношениях ЕС и КНР и даже небольшом сближении, но без прорывов в них. Китайцы по-прежнему пытаются убедить ЕС строить отношения с КНР без оглядки на США, и отчасти Брюссель пользуется этим подходом. При этом Брюссель все равно будет вводить дополнительные пошлины, например по электромобилям, уверен Луконин.